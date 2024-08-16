台股低點反彈逾2500點！周線連二紅　外資止賣回補837億元

▲台股強彈454.16點，漲幅2.07%。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

美國經濟數據化解市場疑慮，美股大漲帶動台股16日強彈454.16點，漲幅2.07%，指數收在22,349.33點，將挑戰重返季線之上；台股本周延續反彈格局，單周續揚4.1%，大漲880.33點，周線連2紅，日均量3,812.42億元。

觀察三大法人方面，眼見台股強勢反彈，本周外資中止連6賣窘境，轉為回補837.93億元；投信法人也延續買超態勢，連續第11周加碼台股，本周買超223.84億元；僅有自營商持續減持台股，單周賣超244.95億元，連續第12周站在賣方。三大法人本周合計回補816.82億元。

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PGIM保德信中小型股基金經理人柯鴻旼表示，加權指數順利化解月線反壓，持續向季線挑戰，統計8月5日以來大盤自低點反彈已超過2,500點，技術指標也偏多，可視為強勢反彈，成交量未放大下顯示籌碼相對安定，預期短線震盪後，仍有利指數持續彈升。

柯鴻旼說明，在經濟基本面疑慮化解之下，美台股市快速擺脫之前的大跌頹勢，上市櫃公司第二季財報出爐，受惠於AI需求熱絡、匯率弱勢等因素推升，整體單季稅後純益超過9,000億元，年增幅超過2成，為歷年同期第3高，也讓第二季每股淨利（EPS）創新高企業家數達66家之多，表現超乎市場預期。

對於之前市場急跌導致投資氣氛轉變，但柯鴻旼強調，從近期的企業獲利、經濟數據等反映出台股基本面仍穩固，而且台股走勢往往與獲利年成長展現正相關，預估在AI題材持續，包括邊緣AI的加速運用等，搭配個股短線跌幅已深，此時反而可以積極布局且具焦科技股。

柯鴻旼進一步指出，從歷史數據來看，在大跌之後通常會出現一波反彈行情，除了目前融資餘額快速瘦身超過400億元，值得注意的是，ETF資金活水強勁，雖然外資持續減持，然而投信買盤在ETF規模持續創新高之下相當堅實，目前台股ETF規模超過2兆元，已成為可以抗衡外資且具決定性力量，對於資金面的挹注相對樂觀。

展望後市，柯鴻旼認為，接下來市場將高度聚焦AI領頭股輝達在8月底的財報，以及釋出的財測與產業展望，只要能繳出亮眼數據並消除市場疑慮，至今年底前的AI領漲多頭趨勢將更為鮮明。