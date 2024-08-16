快訊／「月配ETF」00946每張配息54元　年化報酬率6.5%

▲台股反彈，ETF也配息亮眼。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者楊絡懸／台北報導

台股ETF配息接力，擁有10萬股民的群益科技高息成長（00946）於16日公告掛牌上市第二次配息，每受益權單位預估配發金額為新台幣0.054元，等於每張可領54元，如果以收盤價10.01元計算，單次股利殖利率0.54%，年化報酬率6.5%；除息日訂於9月6日，想參與配息的投資人，最晚須在9月5日前買進，收益分配發放日為9月30日。

財富管理專家表示，儘管前陣子科技股受國際因素影響，以及逢高遭獲利調節而回落，不過以今年表現來看，科技股仍持續為市場關注焦點，台灣科技股因在全球科技供應鏈中扮演舉足輕重角色，在AI如火如荼發展下，受惠程度高，因此，營運實力、獲利能力配息能力俱佳之科技股即使短線回檔，仍不減其長期投資之吸引力，更是資金回補之首選。

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00946主訴布局於台灣優質科技高息股，首創將外資認同度納入選股考量，選股策略獲得市場認同，觀察台股自8月5日此波低點以來，截至8月16日收盤為止，00946不僅率先站回發行價10元以上，期間反彈幅度為9.64%，也為今年掛牌上市的台股ETF新兵中表現最佳。

另從選股邏輯來看，00946的追蹤指數為台灣指數公司特選台灣上市上櫃科技高息成長指數，鎖定台灣上市櫃電子市值前250大企業，並從中精選50檔成分股。在篩選邏輯優化方面，00946選股上以董事會最新宣告股利為準，並排除尚未公布或已除息的個股，力求精準高息，同時也搭配獲利成長率、EPS等數據來篩選，挑出獲利性、股價成長性以及配息能力都具備的科技股。

在成分股篩選機制差異化方面，00946是第一檔將外資認同度納入考量的產品，外資對台股的影響性眾所皆知，而能獲得外資青睞並長期持有的科技股勢必在企業體質、競爭力與獲利成長性等面向都獲得專業外資機構的認可，故參酌外資認同度也形同在選股品質上多一層把關。