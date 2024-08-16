與輝達一樣拆股！綠界面額「每股10元變1元」　新股9／9上櫃買賣

▲綠界科技股票面額將由每股10元變更為1元。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

根據櫃買中心公告，第三方支付大廠綠界科技（6763）股票面額將由每股10元變更為1元，並進行股票換發作業。新股票於9月9日開始櫃檯買賣，櫃買中心特別提醒投資人，新股票上櫃買賣日參考價將按比例調整為舊股票最後交易日（8月28日）收盤價的十分之一，且股票簡稱將更改為「綠界科技*」。

除了綠界科技之外，智通公司（8932）股票面額也將由每股10元變更為5元，並進行股票換發作業，新股票同樣於9月9日開始櫃檯買賣，上櫃買賣日之參考價將按比例調整為舊股票最後交易日（8月28日）收盤價的二分之一，股票簡稱將更改為「智通*」。

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櫃買中心指出，採彈性面額股票公司的每股盈餘、每股淨值及每股股利等，與其他每股面額10元的公司可能無法直接比較，建議投資人參考公開資訊觀測站公布的財務比率分析等資料，包含股價淨值比、股東權益報酬率、股利殖利率及本益比等，並且綜合考量各公司所屬產業前景、營運概況及股本規模等多方資訊，以增加對投資標的實際營運狀況的了解，保障自身權益。

事實上，股票分割在美股市場很常見，對應台股類似的措施則是股票面額變更，用來增加股票的流通性。「AI教父」黃仁勳一手創立的輝達（NVIDIA）股票先前「1股拆成10股」，意味著，原持有1股的股東，將額外獲得9股股票，而股價從「千金美元」砍掉一位數變成百位數，即調整比例為舊股價的十分之一。

當時黃仁勳向記者表示，拆股並不會改變股票價值，反而可以讓更多投資人、員工同仁可以更輕易入手輝達的股票，一起參與輝達的成長。