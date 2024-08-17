靠台股ETF養老！　人數最多 5檔配息實力大比較

▲不管台股如何大起大落，國人就愛存ETF。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳瑩欣／台北報導

國人愛買ETF，從存股養老轉戰存ETF，其中又以高股息ETF最受寵，不過對投資人而言，除了關注每一次配息公告外，更希望可以次次坐享穩定配息，根據《ETtoday》記者以受益人數最多的5 檔ETF至昨（16）日淨值來比較，淨值組成中有機會作為配息來源的項目以群益台灣精選高息ETF（00919）占比最高，元大高股息（0056）和國泰永續高股息（00878）也擁有厚實配息實力。

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專家指出，若想長期存ETF，可以從各家投信官網看到「淨值組成」，其中收益平準金（現金股利、利息收入等收入及收益平準金扣除本基金應負擔費用）加上資本損益平準金（已實現與未實現資本損益，以及已實現與未實現資本損益平準金）佔淨值比重，就可以知這檔ETF祖產最多，代表具有穩定配息能力。

從上表可以看出，此五大高股息ETF淨值組成中有機會作為配息來源的B+C項， 以00919占比最高，其次是0056和00878，有機會維持穩定配息，至於在台股高檔發行的元大臺灣價值高息（00940）仍待累積配息實力。

根據集保中心統計，台股ETF受益人數最多是00878，本周人數首站上140萬人大關，穩座台股ETF人氣王，其次是0056的112.5萬人，00940人數逾94萬居第三，00919、復華台灣科技優息（00929）人數很接近，都上看90萬人，分居4、5名。