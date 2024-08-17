資金轉進中小型股！　14檔創天價

▲台股近期反彈，櫃買指數連六紅收復季線。（圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

台股7月中旬創下24416點歷史新高後轉而向下，近期終於開始反彈，但量能明顯縮水，資金轉進拉抬中小型題材股，櫃買指數拉出一波連六紅攻勢，16日更領先加權指數收復季線，14檔股價創下歷史新高，表現強於大盤。

櫃買指數8月16日上漲3.99點或1.52％，收在266.24點，已經是連六漲，並突破10日線、月線及季線，自6日的低點225.19點，反彈至最高266.85點，大漲18.5％，優於同期間集中市場的13.8％。

[廣告]請繼續往下閱讀...

包括昇陽半導體、均豪、辛耘、友威科、旺矽、精湛、順藥、新潤、森田、京城、鏵友益、精材、穎漢、羅昇等14檔股價刷新歷史高點，在反彈行情中獨領風騷。本周327檔興櫃股，有159檔股價在平盤以上，相比上周大幅回溫；漲幅前十分別為研晶、遠壽、慶康科技、泰創工程、嘉實、連騰、梭特、生合、鐳洋科技、漢達等，漲16.16％到32.09％不等，

投顧表示，前波美股下殺，導致外資操作偏保守，近期台股明顯由內資相對青睞的中小型股有所表現。

櫃買中心表示，789家上櫃公司於8月14日完成公告申報第2季財務報告，統計近7成4公司有獲利。上櫃公司上半年營收約1兆2713億元、稅前淨利1525億元，較去年同期增加6.01%及19.89%，獲利成長前三大產業分別為電子零組件、文化創意及建材營造。

興櫃公司上半年整體營收總計約2224億元，年成長約10%，主要成長產業包含航運業、電機機械業及半導體業，於各類股族群中表現突出。

延伸閱讀

▸ 接連算中花蓮強震！ 命理師再爆「台灣難躲4威脅」

▸ 地震要先開門？韓籍老公給一關鍵解答 天心大讚：蓋房證不是考假的

▸ 地震搖超大！陌生人突喊3字一堆人照做 網笑：反射動作