好友狂出國旅遊、每餐吃破千「錢花光也不緊張」！網曝超敢花原因

▲原PO發現沒錢的人比較捨得花。（示意圖／翻攝自免費圖庫Pexels）



記者施怡妏／綜合報導

台灣房價高，需要不吃不喝數十年才買得起，導致越來越多年輕人放棄買房與結婚，選擇成為躺平族，有網友發現，觀察身邊朋友的理財狀況，很敢花的人往往都是沒儲蓄習慣、家裡沒礦的人，即便有負債仍很捨得花錢，頻繁出國玩樂，一餐就吃破千元。對此，網友有感，反正又買不起房，不如及時行樂。

有網友在Dcard發文，「沒錢的人比較捨得花」，發現身邊的朋友，雖然沒有儲蓄習慣，甚至家境並不寬裕，卻常常大手筆消費，有時甚至還負債。她指出，這些朋友在飲食上花費不吝，一頓飯的餐費破千元也不緊張，「她們都會說，錢再賺就有了」，還會頻繁出國旅遊。

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她提到，有些朋友即便負債，依然選擇先享樂，再找身邊的朋友借錢，「財務觀念不好，整天吃喝玩樂，不借錢還要被罵無情」，不解好友的消費習慣，「不知道大家有沒有這樣感覺，沒錢更捨得花？」

貼文一出，大批網友直呼「因為已經躺平了」、「沒生小孩為什麼不能大手大腳的花錢」、「再努力也無法好野，不如及時行樂」、「我媽就是享受當下的人，但我覺得沒關係欸，因為以她的條件，這輩子本來就買不起房了，所以還不如就快樂享受生活」、「他們把這些錢存下來能買房？能結婚？能養小孩？ 反正一樣都沒未來，不如年輕好好享受，老了大不了去死而已，年輕好好享樂，老了也沒有什麼遺憾了」。

也有網友提到，其實有錢人也很捨得花，「現在的消費者就跟生育者的經濟能力一樣，是呈現M字型的，特別會花錢的跟會願意生小孩的，要嘛超窮，要嘛超有錢」、「我反而覺得比較有錢的都隨意花，喜歡就買，吃東西也是都不吃完，飽就是飽了，直接放著」。