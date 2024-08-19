黃仁勳將再來台！「AI機器人」列隊勁揚　7檔指標股衝漲逾6%

▲輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊絡懸／台北報導

AI晶片大廠輝達（NVIDIA）即將於8月28日盤後公布最新財報，加上市場期待輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳這周來台參加「Intelligent Asia」系列大展，機器人相關概念股再次成為近期盤面焦點，其中，所羅門（2359）19日早盤強漲逾5%，成交金額衝上40億元，暫居台股第二，僅次台積電。

台股19日開盤震盪，拉高後又翻黑，早盤最高22,405.23點，力守平盤。觀察電子權值股，也多以平盤整理，漲跌互見，其中，台積電（2330）以969元開出，最低下探964元；鴻海（2317）、聯發科（2454）則小幅上漲逾1.5%；台達電（2308）則下跌逾1%。

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另觀察「黃仁勳概念股」，圓剛（2417）開盤直衝漲停價49.55元；新漢（8234）漲勢也逾8%；慧友（5484）原先走跌，開盤20分鐘後，一度衝上漲停價90元，上下劇烈受矚目；廣運（6125）也逼近漲停隨後收斂；其他如弘憶股（3312）、德律（3030）也漲逾6%。

「下一波AI已經來臨，由物理AI驅動的機器人將澈底改變行業。」黃仁勳日前如此強調。鑑於機器人與自動化大展即將登場，也讓市場預期將激勵千億美元商機發展，受投資人注意的是，黃仁勳近期不排除來台出席8月21日「Intelligent Asia」有關AI機器人與自動化工業大展，這也讓近期機器人概念股再次成為盤面焦點。

國際智慧製造指標展會「Intelligent Asia亞洲工業4.0暨智慧製造系列展」將於8月21日台北南港展覽館登場，今年展覽以「AI in IA」為主軸，共1,200家廠商使用近4,500個攤位，聚焦AI技術如何革新智造產業鏈，提升生產效率和競爭力，展出工業自動化、機器人、智慧模具、物流及物聯網、冷鏈科技、積層製造（3D列印）、雷射應用，以及流體傳動零組件等主題。

參與企業包括機械手臂如日本發那科（FANUC）、德國庫卡（KUKA）、日本安川電機（YASKAWA）；協作型機器人如優傲、達明機器人、微星；工業電腦如研華、華碩、凌華；以及AI應用與系統整合如台達電、廣運、西門子（Siemens）、所羅門等。