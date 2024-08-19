凱米颱風受災企業　經濟部提供前半年免息貸款、最高補貼50萬

▲經濟部。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

7月凱米颱風釀出不少災情，為協助受災企業復工復舊，經濟部宣布，已放寬災害復工貸款相關申貸條件，並加碼提供半年全額利息補貼，每家補貼上限50萬元。

經濟部說明，受災的中小企業及稅籍登記業者，申請災害復工貸款利率由2.72％調降為2.22％，前半年給予最高2.22％利息補貼，另週轉金貸款100萬元以內一律提供10成保證，可採簡易評分表進行授信評估及核貸，各承貸金融機構將依據放寬後的融資優惠措施，協助取得資金。

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經濟部表示，災害復工貸款包括「中小企業災害復舊貸款」及「企業小頭家貸款」，優惠補貼包括全面調降貸款利率並提高保證成數，貸款利率調降為2.22%，貸款金額超過100萬元均提高保證成數至9.5成。

利息方面，提供前半年利息補貼，前半年貸款利息（最高2.22％）全額補貼，每家補貼金額上限50萬元；貸款金額100萬元以下的小額貸款，則提高保證成數為10成，並採簡易申貸方式辦理。

此外，延長廠房、營業場所貸款期間為最長20年（含寬限期最長5年），機器設備貸款期間為最長7年（含寬限期最長3年），週轉性支出貸款期間為最長6年（含寬限期最長2年），以減輕還款壓力。

另受災中小企業凡持有受災地區直轄市、縣（市）政府、鄉（鎮、市、區）公所、稅捐稽徵機關、經濟部產業園區管理局或產業園區服務中心、經濟部委託之輔導單位出具之受災文件，或經金融機構調查屬實者，皆可於遭受颱風災害之次日起半年內（2025年1月24日以前）申貸。