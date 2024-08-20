AI亮紅！妖股慧友震盪漲逾8%　工業電腦廠維田「連飆4根漲停」

▲台股一度漲逾百點至22,545點。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

台股今（20）日延續漲勢開高，開盤指數為22,464.07點，一度漲逾百點至22,545點，權值王台積電（2330）以977元開出，上漲4元。「Intelligent Asia」系列展覽在即，其他如AI概念股、部分工業電腦廠等也亮紅。

觀察主要電子權值股，台積電開盤小漲後微幅收斂；鴻海（2317）回到190元，漲幅逾1.5%；聯發科（2454）小漲近1%後收斂平盤；台達電（2308）一度漲1.8%；廣達（2382）漲逾3%。

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另觀察輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳點名的台廠合作夥伴「AI概念股」，其中，迎廣（6117）開盤10分鐘就衝到漲停價118元；醫揚（6569）隨後跟著亮漲停燈達196.5元；被市場稱作「AI妖股」的慧友（5484）則起伏動盪，漲幅一度達8.4%，隨後又向下收斂；弘憶股（3312）、廣運（6125）也一度大漲逾7%，幾乎一片亮紅。

另外AI帶動軟硬體，工業電腦廠維田（6570）連飆4根漲停，從8月14日收盤價49.75元，如今已漲停至72.7元，漲幅達46%；同樣是工業電腦廠的磐儀（3594）盤勢也亮眼，漲幅觸及漲停價微幅收斂，漲幅仍有9.7%。

值得注意的是，國際智慧製造指標展會「Intelligent Asia亞洲工業4.0暨智慧製造系列展」將於8月21日台北南港展覽館登場，參與企業包括機械手臂及協作型機器人如優傲、達明機器人、微星；工業電腦如研華（2395）、華碩（2357）、凌華（6166）、麗臺（2465）、宸曜（6922）；AI應用與系統整合如台達電、廣運、所羅門（2359）等。