前景看淡　國泰金：8月股市、房市樂觀指數雙雙衰退

▲台股示意照。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

國泰金（2882）旗下經濟研究團隊今（20日）發布8月國民經濟信心調查結果，發現民眾對未來景氣的樂觀預期在連續2個月上揚後首度回落，且在國際股市震盪、囤房稅2.0上路下，股、房市投資前景樂觀程度都衰退。

調查指出，64.7%受訪者認為現在不是買房時機，但有46.3%民眾認為現在該賣房；另外，認為台股上漲與下跌的受訪者各有39.3%與34%，34.9%的存款族有意將現金或定存轉入股市，但49.6%存款族認為不變。

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國泰經濟研究團隊指出，雖然國發會最新公布的6月景氣對策信號轉為紅燈，領先指標與同時指標皆上揚，但可能是受美衰退擔憂、地緣政治風險升溫、金融市場大幅波動影響，本月調查顯示，景氣現況樂觀指數大幅走低至3 (7月為21.1)，展望樂觀指數同步下降至-3.2 (7月：12)，民眾對未來景氣的樂觀預期在連續2個月上揚後首度回落。

而在大額消費意願指數降至11.3 (7月：14.8)，耐久財消費意願指數則下滑至-8.3 (7月: -5.7)。房屋稅差別稅率2.0方案於2024年7月正式上路後，買賣房意願皆減少，買房意願下降至-44.8 (7月：-41.1)，賣房意願指數小幅走低至11.2 (7月：11.7)。

國泰金表示，本項調查於2024年8月01~07日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共14,881份有效填答問卷。