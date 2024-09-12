黃仁勳一句話「AI股全亮紅」！緯穎攻漲停　廣達、緯創亮半根漲5%

▲輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳身後圍繞台灣的合作夥伴，被市場稱為「黃仁勳概念股」。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳11日提到，AI晶片Blackwell需求強勁，目前供應鏈正努力趕上生產，預期第四季發貨並擴大規模，此話一出激勵輝達股價強漲逾8%，也帶動台股「AI概念股」一片亮紅，緯穎（6669）12日跳空開高攻上漲停價1,815元，另外像是台達電（2308）、廣達（2382）、緯創（3231）也亮出半根，漲幅逾5%。

緯穎今年8月營收321.92億元，月增3.44%，年增65.51%，不但年月雙增，更寫歷年同期新高；累計今年前8個月營收突破2,000億元大關，達2,104.23億元，也創下歷史新高紀錄，主要是AI伺服器貢獻增溫，法人預期，緯穎下半年、明年都會持續看到AI伺服器增長，推升獲利表現創高。

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雖然緯穎至今以來仍以ASIC伺服器占多，不過在切入GPU伺服器後，貢獻程度也愈來愈明顯，預期下半年將會逐步看見成長幅度，帶動整體AI伺服器的營運動能。

此外，緯穎近年來也分散客戶結構，除了手上握有微軟（Microsoft）、Meta兩大客戶之外，也有第三家大型雲端服務供應商（CSP）占比達10%，未來也將持續提高AI伺服器獲利規模。

另觀察其他「黃仁勳AI概念股」也一片亮紅，除了緯穎攻漲停燈之外，包括廣達、台達電、緯創、慧友（5484）、迎廣（6117）、欣興（3037）、日月光投控（3711）等都亮出漲勢5%；其中，弘憶股（3312）一度攻上漲停，收斂後漲幅仍維持逾5%。

▲緯穎下半年、明年都會持續看到AI伺服器增長，推升獲利表現創高。（圖／記者楊絡懸攝）