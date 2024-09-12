專家揭「台新金特別股」內幕！　新光林伯翰：向股東借300億合併

記者葉國吏／綜合報導

台新金11日公布提高提高換股比例，以1股新光金換0.672股再加0.175股辛種特別股，換算新光金換股價拉升至14.18元。對此吳東進派的獨董許永明、林伯翰反對加入特別股，直言「某種程度只是拿回將來本來就會拿回來的錢。」特別股加入換股架構，有經驗的法界人士特別點出股東必須注意的事情。

▲台新金總經理林維俊（右3）、新光金總經理陳恩光（右2）證交所記者會宣布調整換股比例。（圖／記者呂佳賢攝）

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許永明指出本次換股內容包含特別股，但特別股對合併後新公司的原先新光金的股東而言：「某種程度只是拿回將來本來就會拿回來的錢，與現金不同。」因此他持反對意見。

另外新光金大股東林伯翰同樣反對，林伯翰表示發特別股等於向新光金原股東借錢300億元來合併「3年後才還」。有併購經驗的法界人士就提醒，台新金所提的「辛種特別股」是沒有轉換權，就算3年到期後也不能轉為台新金普通股。

▲台新金董事長吳東亮與新光金董事長魏寶生。（圖／記者黃克翔攝）

領到特別股的投資人，就必須當「類定存族」，這次「辛種特別股」年息1.665%，3年期滿之後由台新金收回。不過收回的權利是在發行者一方，發行者若不收回，那持有特別股的股東就會一直持有。

特別股從某種方面來看就是「債」的性質，因此手持台新金特別股的股東，等於持有台新金發行的債券。中信金對新光金的公開收購每股出價4.09元，台新金以1.665%的特別股方式來配給新光金股東3年年息，股東最後會選擇哪一邊？引人關注。