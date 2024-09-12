ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

專家揭「台新金特別股」內幕！　新光林伯翰：向股東借300億合併

記者葉國吏／綜合報導　

台新金11日公布提高提高換股比例，以1股新光金換0.672股再加0.175股辛種特別股，換算新光金換股價拉升至14.18元。對此吳東進派的獨董許永明、林伯翰反對加入特別股，直言「某種程度只是拿回將來本來就會拿回來的錢。」特別股加入換股架構，有經驗的法界人士特別點出股東必須注意的事情。

▲▼證交所記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

▲台新金總經理林維俊（右3）、新光金總經理陳恩光（右2）證交所記者會宣布調整換股比例。（圖／記者呂佳賢攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

許永明指出本次換股內容包含特別股，但特別股對合併後新公司的原先新光金的股東而言：「某種程度只是拿回將來本來就會拿回來的錢，與現金不同。」因此他持反對意見。

另外新光金大股東林伯翰同樣反對，林伯翰表示發特別股等於向新光金原股東借錢300億元來合併「3年後才還」。有併購經驗的法界人士就提醒，台新金所提的「辛種特別股」是沒有轉換權，就算3年到期後也不能轉為台新金普通股。

▲台新金董事長吳東亮與新光金董事長魏寶生。（圖／記者黃克翔攝）

領到特別股的投資人，就必須當「類定存族」，這次「辛種特別股」年息1.665%，3年期滿之後由台新金收回。不過收回的權利是在發行者一方，發行者若不收回，那持有特別股的股東就會一直持有。

特別股從某種方面來看就是「債」的性質，因此手持台新金特別股的股東，等於持有台新金發行的債券。中信金對新光金的公開收購每股出價4.09元，台新金以1.665%的特別股方式來配給新光金股東3年年息，股東最後會選擇哪一邊？引人關注。

 

關鍵字： 新光金台新金中信金

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

台積電秒填息！漲38元至936　指數大漲逾530重回21500

台積電秒填息！漲38元至936　指數大漲逾530重回21500

美股周三（11日）全面收漲，激勵台股今（12）日以大漲393.4點、21373.64點開出，漲勢持續，指數大漲逾530點，重返21500點，台積電（2330）今日除息4元也秒填息，上漲38元至936元。

2024-09-12 09:02
美國晶片法案補助恐延遲發放　外媒點名不利英特爾

美國晶片法案補助恐延遲發放　外媒點名不利英特爾

據外媒Tom's Hardware報導，美國在2024年3月承諾的《晶片法案》資金發放部分面臨延遲。此外，它還必須通過嚴格的調查，以確保投入的數十億美元納稅人資金不會白白浪費。

2024-09-12 00:01
新光金換股價抬高　獨董許永明3大意見爆「審閱時間僅40分鐘」

新光金換股價抬高　獨董許永明3大意見爆「審閱時間僅40分鐘」

新光金（2888）與台新金（2887）今（11）日董事會討論提高換股比例，新光金總經理陳恩光坦言「2席董事反對、2席保留」，不過新光金隨後公告，除了董事吳欣儒（新光金創辦人吳東進次女）與李增昌反對以外，獨立董事許永明也提出3大意見，直批審閱時間僅「短短40分鐘，著實不夠」。

2024-09-11 23:10
3名會計師受懲戒　其中1人本月起停業到年底

3名會計師受懲戒　其中1人本月起停業到年底

金管會今（11）日公告，有3名會計師於8月間遭到懲戒，其中2人為3年前財務簽證爭議，罰鍰24萬元，而有1人因4年前企業增資資本額變更登記問題，處停業4個月的裁罰，自本月起停業到年底。

2024-09-11 23:03
台積電明除息4元 指數蒸發32.67點

台積電明除息4元 指數蒸發32.67點

根據證交所公布，9月12日計有聚陽（1477）、台積電（2330）、愛山林（2540）、世芯-KY（3661）、材料-KY（4763）、南六（6504）等6檔發行量加權股價指數成分股票除權息交易，其中台積電發行市值將減少約1,037億元，占發行量加權股價指數約32.67點。前述6檔指數採樣股票除權息後，減少市值占發行量加權股價指數約34.15點。

2024-09-11 21:42
路透社：三星電子全球裁員30%　印度千人失業

路透社：三星電子全球裁員30%　印度千人失業

國際媒體《路透社》以「三星電子計畫全球裁員30%」為題，披露這家全球最大的手機、電視和記憶體晶片製造商重大轉變，幾乎在同一時期，另有外電指出三星電子已在印度裁員200人，但路透社指出，三星電子在印度裁員最終裁員人數將會上看千人。

2024-09-11 21:35
迎向「碳有價」時代　中國信託攜手工研院舉辦永續論壇

迎向「碳有價」時代　中國信託攜手工研院舉辦永續論壇

中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）攜手工業技術研究院（簡稱「工研院」）今（11）日假高雄萬豪酒店舉辦「淨零永續關鍵行動論壇」，以｢淨零減碳新世代」為主題，探討臺灣產業如何因應「碳有價」時代，產、官、學、研代表共聚一堂，從國際趨勢觀察解析淨零永續的三支箭－綠色新政、綠色經濟及綠色金融，協助產業化危機為轉機並發展商機，線上線下逾3,000人共襄盛舉。

2024-09-11 20:43
中信金搶親　新光金總座神解「幫人家當第一、還是自己當第一？」

中信金搶親　新光金總座神解「幫人家當第一、還是自己當第一？」

新光金（2888）總經理陳恩光今（11）日針對中信金（2891）出價搶親發表看法，有別於過去中信金宣傳「併新光金以後規模變成第一大」，陳恩光神解：「你是幫人家當第一，還是自己當第一？這是不一樣的。」

2024-09-11 20:41
新新併換股比例調整！　新光金董事「2保留、2反對」

新新併換股比例調整！　新光金董事「2保留、2反對」

新光金（2888）、台新金（28887）董事會決議通過換股比例調整，以1股新光金換0.672股再加0.175股辛種特別股，換算新光金換股價拉升至14.18元，較原先訂價高出25%。台新金董事全數通過，不過新光金總經理陳恩光表示，新光金15席董事全數表態，其中11席董事同意、2席保留但有2席反對。

2024-09-11 20:20
新新併換股價提高！　新光金轉換價大升25%至14.18元

新新併換股價提高！　新光金轉換價大升25%至14.18元

新新併出現重大進展，新光金（2888）、台新金（2887）兩公司今（11（日下午5點召開臨時董事會，晚間8點於證交所發布重訊，調高換股比例價格，由原先1股新光金換0.6022股台新金，大幅調高為1股新光金換0.672股再加0.175股辛種特別股。

2024-09-11 20:02

讀者迴響

熱門新聞

即／美股道瓊一度跌700點　台積電ADR漲0.6%

美股「黑翻紅」收124點　輝達漲逾8％

台新公開質疑「帳上現金不足」　中信金：絕對有能力收購

台新金總座：中信金收購「還有3變數」

新光金換股價抬高　獨董許永明3大意見爆「審閱時間僅40分鐘」

3名會計師受懲戒　其中1人本月起停業到年底

路透社：三星電子全球裁員30%　印度千人失業

神祕富豪出手！一次贈與數十億元　財政部證實

台新金特別股併新光　專家揭內幕

美8月CPI年增率降至2.5%　Fed下週降息呼聲高

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

顧家2寶爸上班遭大車夾亡　留2歲幼女...家屬悲慟認屍

陳喬恩結婚親邀「螢幕男友」　明道被問包多少..笑：她不缺錢

金鐘59亮點／林依晨.許瑋甯網內互打　方志友.楊銘威夫妻檔「對決假老公」

男走斑馬線遭休旅車撞！　駕駛無減速...網轟太離譜

幻象2000墜海飛官獲救　送院畫面曝光

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366