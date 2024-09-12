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台股ETF受益人970萬人續創新高　00919周增近3萬人氣最旺

▲台股ETF受益人數累計增加近96萬人。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

台股ETF投資人愈跌愈買，總人數來到970萬大關。根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，63檔台股ETF受益人最新一周增加15萬8,214人，來到970萬177人，為連續28周創新高。

觀察近一周受益人數增加較多、超過萬人的台股ETF，共計有8檔，人數增加最多的是將於9月23日除息，且本次每股預估配發金額為0.72元再創新高的群益台灣精選高息（00919）受益人周增2萬9,987人。

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▲「前8名台股ETF」近一周受益人數增加超過萬人。（圖／記者楊絡懸製表）

▲「前8名台股ETF」近一周受益人數增加超過萬人。（圖／記者楊絡懸製表）

其他上榜的ETF還有凱基台灣AI 50（00952）、國泰永續高股息（00878）、大華優利高填息30（00918）、富邦台50（006208）、元大台灣50（0050）、復華台灣科技優息（00929）、凱基優選高股息30（00915），以類型來看，台股高息ETF仍是投資人心頭好，共計有5檔上榜。

群益投信表示，儘管近期台股受到國際因素干擾而拉回整理、波動頻頻，但仍有不少投資人趁短線回檔持續透過台股ETF參與布局，台股相關ETF可說是買氣不墜，且觀察自7月11日台股大盤自歷史高點回落以來，其實台股ETF受益人數累計增加近96萬人，更顯見投資人把握評價修正之際，愈跌愈買、逢低買信心態濃厚。

00919經理人謝明志表示，儘管近期在股市評價走高下面對獲利了結壓力，以及美國大選白熱化和經濟數據錯綜等因素，在美股走勢震盪之下，連帶台股表現也遭遇波及。不過整體來看，在基本面仍屬穩健、產業周期回到上升軌道下，台股長多格局仍未轉變，故短線回檔整理不失為分批進場布局契機，也有助順帶降低持股成本。

關鍵字： 台股ETF投資股市高股息

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