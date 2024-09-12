輝達股價V型反轉2大原因　黃仁勳發言後嗨漲8%

▲NVIDIA輝達創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒華爾街日報報導，NVIDIA執行長黃仁勳週三在高盛舉行的投資人會議上表示，NVIDIA的產品現已成為科技界最搶手的商品，客戶對有限的供應爭相競爭，尤其是AI晶片Blackwell供應的增加速度有限，導致有些客戶感到沮喪，在投資人會議內容曝光後，NVIDIA股價日內由跌轉漲，收盤已漲超過8%，報116.91美元

黃仁勳向觀眾介紹說，公司最新一代的AI晶片Blackwell，正面臨強勁的需求。目前，NVIDIA將Blackwell的生產外包出去，NVIDIA供應商正在盡力跟上需求並取得進展。黃仁勳也表示，NVIDIA在晶片生產方面嚴重依賴台積電，這是因為台積電在晶片製造領域中遙遙領先。

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但他也指出，NVIDIA在內部開發了大部分技術，這使得NVIDIA能夠將訂單轉移給其他供應商。然而，這樣的改變可能會導致其晶片品質的下降。

黃仁勳說，台積電的敏捷性​​和他們回應我們需求的能力實在是令人難以置信。因此NVIDIA選擇他們是因為他們很出色，但如果有必要，當然也可以轉向其他供應商。

此外，報導也透露，美國政府正在考慮允許NVIDIA向沙烏地阿拉伯出口先進晶片，這可能有助於該國訓練和運行最強大的AI模型。一些為沙烏地阿拉伯數據和AI管理局工作的人士說，沙烏地阿拉伯正在努力遵守美國的安全要求，以加快獲得這些晶片的進程。

在投資人會議內容曝光後，NVIDIA股價日內由跌轉漲，收盤已漲超過8%，報116.91美元，今年迄今，NVIDIA股票價格已經翻了一倍多，而2023年上漲了239%。