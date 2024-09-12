美國晶片法案補助恐延遲發放　外媒點名不利英特爾

▲美國晶片大廠英特爾（Intel）。（圖／路透）

記者高兆麟／綜合報導

據外媒Tom's Hardware報導，美國在2024年3月承諾的《晶片法案》資金發放部分面臨延遲。此外，它還必須通過嚴格的調查，以確保投入的數十億美元納稅人資金不會白白浪費。

報導指出，英特爾是拜登推動美國半導體產業振興的最大受益者之一，為其提供了85億美元，另外還提供了110億美元的低利率貸款。它還獲得了高達1000億美元的25%稅收抵免。不過，這筆龐大資金並不是沒有附加條件的。

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然而英特爾最近的風波引起了政府的注意。由於英特爾的資料中心CPU和代工業務 表現不如預期，在2024年第二季虧損了驚人的16億美元。隨後有消息指出英特爾將 裁員15%，這是一個令人不安的事態發展，尤其是考慮到《晶片法案》旨在僱用更多美國工人進入晶片行業。

英特爾的問題變得更加複雜，因為其股價暴跌，一些股東對其提起訴訟，導致其投資者幾乎在一夜之間損失了超過320億美元的價值，並有可能失去其在道瓊工業指數中的地位。訴狀稱，英特爾向民眾隱瞞問題，人為導致1月25日至8月1日期間股價上漲。

英特爾目前正在積極為生存而戰，董事會正在考慮削減不良資產，例如暫停或取消其位於德國馬格德堡的晶片工廠以及出售其在 Altera 的股份。任何來源的大規模現金都可能為英特爾帶來急需的喘息空間，以挽救其核心業務，但它不太可能來自承諾的CHIPS法案資金。

只有在證明可以交付投資項目後，美國政府才會釋放指定資金。台積電和三星等其他贏家已經在投資方面取得了可喜的進展。例如，前者的亞利桑那工廠已經實現了與台灣工廠相似的良率，而後者正在考慮將其德州工廠升級到2奈米製程。

儘管英特爾告訴彭博社，其美國項目仍在取得進展，並期待與聯邦政府敲定協議，但有報導指出，英特爾希望盡快發布《CHIPS 法案》，並認為政府正在製定相關法案。另一方面，拜登政府可能對英特爾 8 月 1 日的聲明所帶來的不利發展有些警覺。鑑於今年的選舉年，民主黨白宮可能會更加謹慎，因為它不想為政治對手提供攻擊賀錦麗的彈藥。