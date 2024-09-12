周杰倫概念股暴跌7成　老謝：股市地雷無所不在

▲周杰倫出席DIOR開幕活動。（圖／記者林敬旻攝）

記者廖婕妤／台北報導

有「周杰倫概念股」之稱的港股巨星傳奇（6683.HK）昨天單日暴跌72％，嚇壞不少投資人，財信傳媒董事長謝金河在臉書上以「深水炸彈四處引爆」為題發文，指出港股近期頻頻出現股價大跳水的公司，甚至在美股上市的公司也出現這種情況，「這種深水炸彈突然引爆，令人防不勝防，也提醒大家股市地雷無所不在。」

以下為謝金河臉書全文：

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先前提到港股的末日景象，繼昇能集團一天股價大跌98.4%，今天香港最受矚目的是和周杰倫有關的巨星傳奇（6683），今天股價大跳水，一天大跌72.2%，股價從最高的13.16跌到2.04港元，市值從333.37億跌到剩下17億港元。

不久之前，巨星傳奇才決議出資2000萬人民幣參與周杰倫南京、深圳的演唱會，如今股價意外跳水，到底發生什麼事？目前沒有看到新聞評論。這個股價大跌也衝擊到周杰倫的母親。

港股這種跳水大跌的公司，最近頻頻發生！昨天鴻海曾投資的華眾車載，股價一天跳水77.88%，股價從5.09跌到0.22港元，公司才公布半年報，淨利增長17.5%，沒想到股價一下蒸發九成。

中國電動車大殺四方，歐洲傳統大車廠從福斯汽車開始關閉德國工廠，義大利、西班牙的車廠正面臨倒閉命運，BMW今年股價下跌32.8%，衝擊力道正在加大。

首當其衝的是越南透過SPAC在美國上市的Vinfast。去年8月Vinfast在美國上市，股價一下子大漲到93美元，市值到2139億美元，瞬間Vinfast成了越南的驕傲。Vinfast馬上把工廠開到美國，並且高薪聘僱國際知名設計師設計車體。沒想到，這個好景瞬間破滅，一年之間，Vinfast從93美元跌至2.25美元，如今是3.93美元，市值剩下90.3億美元，這個泡沫破得真快。

Vinfast在美國上市的時候，越南有一家跨越國際的電動車企業上市，而且市值一度越過2000億美元，如今很快現出原形。從香港到美國，這種深水炸彈突然引爆，令人防不勝防！也提醒大家股市地雷無所不在！