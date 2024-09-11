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美8月CPI年增2.5%「降幅高於預期」　Fed下週降息呼聲高

▲美元，美金，鈔票，紙鈔，金錢，錢，貨幣。（圖／pixabay）

▲美元示意圖。（圖／pixabay）

文／中央社

美國今天公布8月消費者物價指數（CPI）年增幅放緩幅度超乎預期，美國聯邦準備理事會（Fed）下週降息呼聲高。

聯準會一旦降息將提高美國這個全球最大經濟體的需求，而在2024總統大選進入最後的階段，給民主黨帶來一些經濟方面的好消息。

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法新社報導，美國勞工部今天公布8月消費者物價指數（CPI）和上年同期相比增加2.5%，年增幅自7月的2.9%放緩，同時也創下2021年2月以來最小的年增幅。

美國8月CPI年增幅也低於道瓊新聞社（Dow Jones Newswires）和「華爾街日報」（The Wall Street Journal）訪調經濟學家的預估值。

白宮國家經濟顧問布蘭納德（Lael Brainard）表示，8月CPI報告「顯示我們在通膨方面迎向新頁，通膨已降至2.5%，接近疫情開始前那個月的水準」。

扣除波動較大的食品和能源價格後的8月核心CPI年增幅為3.2%，大致持平。

美國8月CPI和上月相比增加0.2%，符合預期。

除CPI增幅逐漸放緩外，聯準會偏好的通膨指標個人消費支出物價指數（PCE）也朝聯準會的長期目標2%邁進。

此外，美國勞動市場也已經降溫。在此情況下，聯準會決策官員關注焦點已從通膨轉向失業率，並且暗示可能降息。

至於聯準會下週將調降利率1碼，揭開降息序幕，還是一口氣降息2碼，市場投資人看法仍分歧。

關鍵字： 美國CPI降息經濟聯準會

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