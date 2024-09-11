「麟洋」大學長回台接手南霸天家業：再苦也沒練球苦

▲李奇霖曾是羽球國手，他透露經營事業再苦也沒練球苦。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

計畫在10月登興櫃的KTV南霸天享溫馨，由董事長李東和於1992創立，目前交由擔任總經理的兒子李奇霖打理，曾為羽球國手的他，分享練球與企業管理的相似之處。

李家二代有三兄弟，父親卻交棒給他，李奇霖透露，哥哥從小是學霸，現在是國立大學資工系教授，弟弟則在投資公司任職，身為次子的他笑稱自己打小就不愛念書，曾到自家公司幫忙端盤子、去夜市擺攤，後來遠赴加拿大陪弟弟求學，並在當地做起羽球教練、房屋仲介，甚至規劃好開設羽球館，但因社會歷練豐富，24歲那年就被召回台灣接手家業。

[廣告]請繼續往下閱讀...

年紀輕輕空降公司，李奇霖回憶這段過去，「有老員工酒後吐真言，說我不夠資格。但其實沒有外界想像得困難，原因在於自己抗壓性超高，完全不怕吃苦。」他笑著說。

李奇霖擁有超高抗壓性其來有自，外界不知的是，他曾是羽球國手，15歲即是甲組羽球選手，亞青賽、世青賽都有奪牌紀錄，也進過合庫、土銀擔任選手，後因受傷才淡出，之後到加拿大發展也賺了不少錢。「曾站上高峰，又跌落谷底，加上訓練過程的壓力，這些都讓我心智相當堅強。」李奇霖說。

李奇霖十分自豪自己跟其他二代不同，和父親之間會尊重彼此意見、溝通討論，「因為我有底氣，離開公司我一樣可以好好生活。」而他也運用多年擔任羽球教練的經歷，來訓練員工，「講白了，就是憑經驗觀察每個員工的不同屬性，因材施教是最好的方式。」

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。



更多鏡週刊報導

【財經時事】享溫馨打造全齡化餐飲品牌 KTV南霸天二代李奇霖拚登興櫃

【K歌南霸天揭密】食品業斜槓成南台K歌之王 享溫馨二代10月拚興櫃

【K歌南霸天揭密1】開新據點要花2年 李奇霖曝箇中原因