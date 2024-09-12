大宇資雙劍賣5億元！激勵股價開高漲3.5%　遊戲股早盤亮紅

▲大宇資訊有許多膾炙人口的遊戲，包括《仙劍奇俠傳》、《軒轅劍》、《大富翁》系列等。（圖／翻攝自大宇資訊官網）

記者楊絡懸／台北報導

遊戲研發商大宇資訊（6111）確定處置《軒轅劍》全球智慧財產權（IP）及《仙劍奇俠傳》全球除中國以外智慧財產權，進帳約新台幣5億元，激勵12日早盤開高，以68.2元開出，上漲3.5%，收斂後暫報66.5元。

根據大宇資訊重大訊息說明，《軒轅劍》全球IP擬轉讓予歡動（香港）科技有限公司，交易金額為1,045萬美元，約新台幣3億餘元；《仙劍奇俠傳》全球除中國以外IP交易對象為中手游集團（CMGE）100%持股子公司，交易金額為人民幣1,830萬元與中手遊公司新發行普通股股份3,800萬股，總價合計近新台幣2億元。

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大宇資訊表示，近期重新調整市場策略奏效，穩步朝公司長期策略發展目標邁進，同時放眼全球戰略布局規劃，這次處置案再為大宇資訊注入動能，將資源做最大發揮。

在遊戲本業上，大宇資訊表示，自研遊戲走向精品化，今年5月改編電影恐怖遊戲《女鬼橋二 釋魂路》上市，3個月內賣破10萬套。另在遊戲代理與發行方面，和日本大廠攜手，去年底上市的《我想成為影之強者！Master of Garden》受玩家歡迎。

值得注意的是，今年下半年亮點，大宇資訊自研遊戲，將推出改編同名電影恐怖遊戲大作《咒》；另外代理遊戲《2.5次元的誘惑（理理沙）天使們的舞台》攻台港澳市場，事前預約人數近百萬，上市首日即衝上雙平台排行榜第一名，可望為下半年度添動能。

在遊戲營運部分，大宇資訊第一季收入比去年同期成長超過5成，第二季收入達到1.5億元，加上費用控制得宜，虧損收斂，本業營收毛利持續上揚。

整體而言，大宇資訊今年以來營業收入穩步成長，其中，第一季合併營收13.16億元，年成長133%，營業毛利年增116%，第二季合併營收和去年同期相比表現優異，毛利率提升至38%；上半年營收躍升到25.15億元，年成長逾6成。大宇資訊近年積極布局多角化經營，目前集團內各公司深耕各自專業領域，貢獻整體營收成長，顯見逐季成長趨勢。

另外觀察遊戲股12日盤面，包括鈊象（3293）、智冠（5478）、橘子（6180）、網龍（3083）、辣椒（4946）、樂意（7584）等皆呈現上揚，漲幅1%至2%。