台南市這二路段最受歡迎！商圈、交通、房價實惠三優勢吸引自住客入主

▲台南「中華東路二段」鄰近南紡夢時代，生活機能便利，周遭中古屋受歡迎。（圖／永慶房產集團提供，下同）

地方中心／綜合報導

上半年全台房市熱，台南成交量更是比去年同期上漲40.5%，居六都之冠。台慶不動產依據實價登錄資料，進一步盤點台南市2024年上半年五大熱門購屋路段發現：交易量第一、第二的「開元路」、「中華東路二段」不僅路段短，且都具有商圈、交通優勢，且與鄰近商圈同性質物件相比，價格相對親民，在未來捷運藍線帶動下，後市持續看俏。

「開元路」交易量名列第一 居三區交通要道

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台南市上半年熱門交易路段以北區「開元路」的60件居冠，台慶不動產大橋站前店東陳俞安指出，開元路連接北區、東區、永康區，是舊台南縣到台南市的必經路段之一，往返市區相當便利，距離火車站也僅5-10分鐘車程，加上開元商圈生活機能相當不錯，又鄰近奇美醫院、成大醫院，醫療資源豐富，近年來一直是熱門交易路段。

「開元路」物件以大樓為主，目前每坪平均單價約25-30萬元之間，鄰近的東橋商圈，同樣以大樓為主，每坪單價則上看35萬元，相比下開元路大樓價格相對實惠，且鄰近醫院許多醫護族群都會考慮在此路段置產，一來生活便利、二來通勤上班也方便。此外，開元路也鄰近成功大學，部分投資出租族群也會此購屋，市場交易十分熱絡。

▲台南「開元路」緊鄰成功大學、成大醫院，醫護族群就近置產比例高。

路長一公里不到 「中華東路二段」交易量竟站上第二

東區的「中華東路二段」，上半年交易量以57件位居第二，台慶不動產台南中華南紡加盟店東楊順森表示，該路段位於虎尾寮、後甲商圈之間，生活便利。加上鄰近南紡夢時代，能夠提供百貨購物機能，未來台南捷運藍線也會經過該路段，且台南副都心計畫也緊鄰中華東路、潛力十足，吸引許多年輕族群、通勤族在此置產。

楊順森補充，「中華東路二段」長度不到一公里，交易量卻能衝上第二，主要因素是未來發展性強。當地目前可供開發的土地並不多，主要以屋齡30年左右的中古大樓為主，每坪平均單價約25-30萬元，與南紡夢時代一路之隔的平實重劃區動輒50、60萬元預售屋相比，價格算是相當實惠，若未來捷運通車，位於百貨公司、副都心的地段，勢必會更吸引人潮入住。

永慶房產集團研展中心副理陳金萍表示，熱門交易路段能直接顯示受歡迎的程度，而名列第一、二的「開元路」、「中華東路二段」，兩路段長度都僅有一公里左右，路段短、更能反映當地房市交易集中。此外，值得關注的是熱門路段前五名除健康路外，其餘路段與捷運藍線皆有相關，幾乎路線重疊、或是支線道路，加上捷運藍線經過平實重劃區、台南副都心，未來沿線發展相當值得期待。

表、台南市2024年上半年五大熱門購屋路段

資料來源：實價登錄買賣備查資料；台慶不動產彙整。

篩選條件：

1.交易標的為房地(土地+建物)、房地(土地+建物)+車位、建物。

2.建物型態：住宅大樓、華廈、公寓及透天厝。

3.排除一樓及親友交易之成交資料。

4.實價登錄資料統計自2024年1月至2024年6月。(實價登錄資料截至八月中)