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醫生沒入榜！大學念「這10個系」收入最好　新鮮人年薪就逾410萬

▲▼簡報,PPT,兩會,做筆記,劉寧,上課,學生。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲調查發現，大學念什麼科系將影響未來收入。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

文／胡肇芳／今周刊

在這個競爭的時代，大學念什麼科系顯得無比重要，外媒引述最新的大學薪資報告顯示，以「STEM」（科學、技術、工程和數學）科系收入最高，其中石油工程已連續2年奪下寶座，第2名為工業工程和運籌學，再來是因輝達創辦人黃仁勳所掀起的AI浪潮下的電機資訊學系，位列第3名。然而一般認為醫師是高薪的職業，卻不在該份名單中。

至於第1名的石油工程相關科系，畢業後學歷有多「鑲金」呢？報告顯示，該專業的畢業生起薪接近6位數，擁有10年以上工作經驗，年薪甚至可以超過21.2萬美元(約新台幣672萬元)。

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外媒《CNBC》報導引述美國資料分析企業Payscale，發布1份最新大學薪資報告指出，大學學歷仍然是一項值得的投資，但回報率在很大程度上取決於主修科目。

為此，Payscale對各大學專業進行統計，根據入職薪資和中位數收入，指出哪些專業最具財務回報來排名。

STEM領域持續位居榜首

Payscale的薪資報告顯示，整體來看，STEM領域（科學、技術、工程和數學）的專業持續位居大學學位中最具財務回報的榜首。

其中，石油工程(Petroleum Engineering)已連續兩年位居2024年薪資最高的學士學位榜首。該領域畢業生的起薪接近6位數(9.8萬美元，約新台幣314萬元)，並且擁有10年以上工作經驗的畢業生年薪可超過20萬美元。

第2名是運籌學與工業工程(Industrial Engineering & Operations Research，IEOR)，起薪10萬1200美元(約新台幣326萬)，職業生涯中期薪資20萬2600美元(約新台幣653萬)。

第3名是電機工程與計算機科學(Electrical Engineering & Computer Science，EECS)，起薪12萬8500美元(約新台幣414萬)、職業生涯中期薪資19萬2300美元(約新台幣620萬)。

第4名至第10名，依序是互動設計、建築科學、應用經濟與管理、精算數學、光學工程、量化經濟和運籌學。

根據Payscale的調查，大學畢業生的收入比高中畢業生高出37%。然而，隨著學位成本上升，專家建議在選擇主修科目和預期未來收入時，應格外謹慎，特別是在決定是否申請學生貸款之前。

Payscale研究與洞察部門負責人艾米斯圖爾特(Amy Stewart)認為，大學學歷對收入能力的影響依然顯著。

資訊學群最受歡迎大學，這所私校擠入前5名

「選擇一個具有高收入潛力的學校或專業，可能會將你的學生貸款償還時間縮短一半。因此，仔細考慮各種選擇是至關重要的，尤其對那些猶豫不決是否應接受高等教育的人來說」。

Payscale的報告基於全美310萬名畢業生的薪資數據而彙整，提供了對於未來財務規劃的重要參考。

在台灣部份，根據1111人力銀行，在今年5月時的統計，在大學18個學群中，以「資訊學群」最受到各方矚目，也位列在Payscale第3名高薪裡面。根據調查，該學群企業最愛的學校，前5名依序為台灣大學、成功大學、陽明交通大學、清華大學以及元智大學。

本文暫不開放媒體夥伴授權

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