六福萬怡前7月營收年增20％　看好下半年持續成長

▲六福萬怡酒店。（圖／六福提供）

記者廖婕妤／台北報導

六福（2705）旗下六福萬怡今年前7月營收逾5億元，年增近20％，7月單月住房率更達7成，看好下半年仍有音樂祭、尾牙旺季等，營運表現可望再更上一層樓。

六福表示，旗下六福萬怡酒店除會展外，更看準國境開放後的音樂觀光商機，吸引大量國內外旅客，帶動今年前7月營收表現超過5億元，年增近20%，7月更不受國人出國潮影響，雖有高達465間房，仍逆勢端出住房率達7成的好成績。

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六福指出，隨著展會復甦，南港展覽館大型展會不斷，展會期間常一房難求；除了大型會展外，六福萬怡鄰近台北流行音樂中心旁，還可直達大巨蛋、台大體育館，近年積極布局音樂及演唱會商機，爭取藝人及表演團體入住，今年接待來自全球近百組藝人團體入住，包含韓國女子天團少女時代成員潤娥、孝淵、韓國大勢女團 MAMAMOO 華莎（HWASA）、韓劇背著善宰跑 OST 主唱VIVIZ 嚴智、韓劇她的日與夜女主角鄭恩地及韓流二代團 APINK等。

據全球市調機構Future Market Insights研究，2032年全球音樂觀光市值將達到約3440億元，演唱會外溢效應更能成功帶動場館周邊地區及住宿、餐飲消費；六福表示，9月「潮台北」登場，JAM JAM ASIA音樂節也將邀請多國人氣歌手齊聚台北，六福萬怡酒店也為指定合作住宿。

六福指出，緊接著年底南港展覽館進入尾牙旺季，也將吸引大量企業客；隨著大型展會及活動、演場會輪番登場，加上年底聚餐及旅遊旺季，六福萬怡下半年將持續維持亮眼表現。