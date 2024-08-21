臺菲合作新里程碑　臺灣證券交易所與菲律賓證交所簽署合作備忘錄

▲臺灣證券交易所與菲律賓證券交易所簽署合作備忘錄，為臺菲合作展開新里程碑。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者蒲世芸／採訪報導

臺灣證券交易所董事長林修銘與菲律賓證券交易所總裁兼執行長Ramon S. Monzon（PSE President & CEO Ramon S. Monzon），於20日代表雙方簽署MOU合作備忘錄，不僅是臺灣證券交易所與PSE共同響應政府政策而努力，更標誌著臺菲資本市場合作的關鍵重要一步。

▲臺灣證券交易所董事長林修銘(左)與菲律賓證券交易所總裁兼執行長Ramon S. Monzon(右)，代表雙方簽署MOU合作備忘錄。（圖／記者姜國輝攝，下同）

臺灣證券交易所董事長林修銘提到，「臺灣證券交易所將會協助上市公司壯大市值，深化ESG發展，並推出符合投資者需求的產品，我們相信這些方向與PSE的目標一致，MOU的簽署象徵新的合作篇章，菲律賓是臺灣新南向政策的重要合作夥伴，而MOU是重要的里程碑，未來在這些議題上臺菲雙方可基於今日的MOU有更深層次的經驗交流。」PSE President & CEO Ramon S. Monzon則表示，「透過與臺灣證券交易所共同分享這重要的里程碑，將產生有效的合作關係，希望在未來以臺灣證券交易所為標竿，能相互學習彼此優點共同成長。」

▲透過臺菲MOU的簽訂，期盼為臺菲資本市場的合作交流，開啟嶄新篇章。

典禮現場不僅進行傳統文化舞蹈交流，雙方也致贈紀念品表達感謝與對合作的期待。此次MOU簽署，不僅僅聚焦於成立工作小組，也將共同分享商品開發、市場資料、ESG等業務經驗，期許共同推廣臺菲市場，深化合作機會，典禮也邀請到金管會副主委陳彥良擔任見證人，一同見證這關鍵的時刻。

▲金管會副主委陳彥良亦與會擔任見證人。

金管會副主委陳彥良說，「本次透過簽署MOU，為未來整合臺菲資本市場優勢，奠定良好基礎，為雙方金融市場的聯繫與合作邁出重要一步，相信在未來透過MOU會加深彼此更深的合作，並拓展到不同領域。」透過臺菲MOU的簽訂，為雙方帶來更多機遇與挑戰，更將為臺灣與菲律賓資本市場的合作交流，開啟嶄新的一頁。