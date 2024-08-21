AI模型客製化！擷發科技「AI軟體平台解決方案」　獲文曄採用

▲擷發科技「AI軟體平台解決方案」。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

EDA服務廠「擷發科技」21日表示，「AI軟體平台解決方案」獲得文曄科技（3036）採用，這是業界首款基於聯發科（2454）智慧物聯網Genio IoT平台工規寬溫版處理器的AI解決方案，同時也在台北國際自動化工業大展亮相。

根據擷發資訊，此解決方案採用聯發科技的MT8390/MT8370處理器，值得注意的是，這些處理器基於台積電（2330）6奈米製程，具備雙核心ARM Cotex-A78及六／四核心ARM Cotex-A55架構，並內建4.0TOPs/3.2TOPs類神經處理器（NPU），適合具備AI功能及視覺處理與高效能運算的工業自動化產品。

[廣告]請繼續往下閱讀...

擷發科技董事長楊健盟表示，「AI軟體平台解決方案」獲得文曄科技採用，證明在AI技術領域的領先地位。展望未來，擷發科技將繼續致力於為客戶提供從AI晶片與硬體平台的選擇，與系統軟硬體整合的一站式服務，幫助客戶在迅速變化的市場中保持競爭力。

文曄科技選用擷發科技的「AI軟體平台解決方案」，為工業物聯網邊緣裝置提供AI模型客製化的一站式服務，使得客戶能夠迅速將AI產品部署到實際應用場景中，明顯縮短產品上市時間，同時大幅降低AI人力及研發資源的投入成本。