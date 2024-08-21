綠電股再添新兵！　寶晶能源26日登興櫃

▲寶晶能源經營團隊。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

寶晶能源（6987）今日表示，已通過櫃買中心核准，將於8月26日起登錄興櫃掛牌，興櫃認購價為每股42元。寶晶能源2023年度營收7.6億元，較2022年成長 214%。今年度上半年營收4.7億元，較去年同期成長達24%，稅後淨利已超過2023年全年度表現，三率三升使整體營運趨勢持續向上。

寶晶能源以太陽能案場投資、興建為創能本業，堅持百分之百持有電廠，尚無轉賣規畫。寶晶能源自2018年成立，實收資本額約37.4億元。成立初期專注於太陽能案場的開發、投資、興建、維運，並長期持有，致力長期穩定的供應潔淨能源，現有併聯量體逾120MW。

[廣告]請繼續往下閱讀...

寶晶能源電力除早期供給台電外，近期多售予加入RE100之企業或與其供應鏈業者，適逢企業大廠對於綠電需求的日益增加，目前87%的營收來自售電收入，成為穩健的收入來源，2024年上半年毛利率來到49%，獲利能力創新高。

在光儲合一的儲能系統方面亦為100%自行開發持有，總計達26MW/69MWh建置量體，為業界第一。另參與台電輔助服務中的的調頻備轉 AFC項目 10.9MW運轉中。

台灣科技產業隨著AI運算、資料中心等需求蓬勃，寶晶能源認為，若以現今再生能源裝置容量 ，潔淨電力將供不應求，因此除了積極推展太陽能、儲能方面建設，更已著手尋求氫能、生質能等業務發展機會。今年上半年與日本最大的綜合營建集團、擁有千萬住宅客戶的日商大和房屋工業公司簽署合作意向書，雙方積極展開台、日兩地合作計畫。2024下半年則將攜手策略夥伴積極拓展澳洲與菲律賓再生能源市場，推動國際間的雙邊合作。

寶晶能源總經理陳來進表示：「公司下半年將主打潔淨能源結合儲能的解決方案，主要針對新建商辦、住宅等低碳大樓、綠色工地，拓展業務範疇並自源頭讓建築物從建造到使用皆更低碳。」

寶晶能源投入行政院太陽光電6.5GW達標計畫，於成立第二年即深入屏東在地，而後持續深耕，目前已承租屏東大型地塊，並於該地進行超過一年的多方評估及在地溝通。