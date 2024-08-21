法人估建新國際今年EPS5元　明年新科智慧物流啟用進入高成長期

▲左起建興國際總經理柯勝鐘、董事長陳彥銘、財務長陳秀寶。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

建新國際(8367)因為今年下半年銅土業務取得新客戶、風電台中二期專案7月也開始貢獻，加上去年年底在高雄港的建通國際煤倉啟用，今年貢獻完整營收，下半年還增加安平港業務，國內法人預估該集團業績逐季走高，EPS 5.19元，明年7.64元。建新國際董事長陳彥銘指出，公司投資約30億元的台北港新科智慧物流明年10月啟用後，2026年公司營收年成長率將達二到三成。

新科智慧物流第一期工程設置地下一層、地上八層總建坪共約18,708坪的立體化倉儲，各樓層可獨立進出，且40呎貨櫃車可直達一層至五層之碼頭區作業，其中有二層倉庫約6000坪設計為多溫層冷鏈倉庫，並依市場產業需求規劃各類專倉，爭取服務醫療、電子、生鮮用品等目標市場，提升物流產品效率及競爭力，滿足海空運轉儲、智慧倉儲物流、電商發貨中心、冷鏈溫控和科技廠辦等客戶需求。

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建新國際總經理柯勝鐘指出，目前已開始與多家潛在客戶洽談進駐，包括電商、酒類、醫材、消費性貨品與冷藏貨都在洽談，其中占比四成的多溫層冷鏈倉儲，估計會最早滿艙。公司保守估計，新科智慧物流三年內可以開始有獲利。

鑒於目前全球各國政府皆大力推動ESG政策下, 我國政府也公布了2050淨零排放的目標，新科智慧物流在溫控系統的規劃設計上，亦將ESG作為核心指標。專注在整體溫控系統的環保、節能減碳、安全及科技化四大需求主軸，邀集產業專家及企業進行嚴謹縝密的規劃設計完成以下的最新安全暨環保、節能減碳、無人機房的多功能冷鏈溫控系統。

新科智慧物流共分四期興建，第一期估計可讓年營收增加12-15億元，第二季預計兩年後完工，四期在十年內完工啟用，因此建興國際明年第四季將正式進入成長期。