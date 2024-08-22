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鷹派開口降息！00679B卻狂跌？　明星債券ETF「一關鍵」搞懂原因

▲▼股市 台北股市 暴跌 台積電大跌。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台股ETF規模7月底至今規模再增904億元。（示意圖／記者屠惠剛攝）

文／股股小幫手

相信對許多讀者來說，八月到現在可能都不是太舒適的投資環境，先是大Ａ到以為經濟衰退，又大Ｖ到不知道是不是要創高，宏觀經濟背景似乎主導了這一時期的投資情緒，也帶來難以想像的巨大波動，

然而在這樣的環境下，台股ETF竟然不畏大盤波動鉅大，從七月底開始台股與債券ETF持續吸金再創新高，最新統計至8月16日止，台股ETF規模7月底至今規模再增904億元，債券ETF則暴增8,161億元，然而奇怪的是，降息似乎就近在眼前，又有這麼多資金湧入債券，為何近期幾檔明星債券ETF不漲反跌，今天一次搞懂原因，掌握債券投資的節奏。

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鷹派的代表委員聯準會主席尼爾·卡什卡利在上週五發出了降息的訊號，他首度針對美國就業市場可能過度疲軟，可能使聯準會在9月會議上放鬆限制性政策立場表達意見。

筆者覺得有趣的地方在於，該委員6月時還在堅定的表示降息是不合適的，如今也才經過兩個月，他的立場也得到變化。

他表示:「風險的平衡已經發生了變化，因此有關9月可能減息的辯論是合適的。」「如果我們沒有看到勞動力市場走弱的跡象，如果失業率仍在3.7%至3.8%的區間，我認爲我甚至不會爭論，『嘿，現在是減息的時候了嗎?』」

不過卡什卡利也很明確的表示，他不認爲有必要降息超過25個基點，簡單來說九月降息一碼是更為合適的做法，除非我們看到甚麼「意外」。

近期成交量激增的債券ETF，光是19日台股ETF成交量統計，第2名00687B為15.9萬張，第3名00937B為13.3萬張，第5名00679B為11.6萬張，前五名就有三檔是債券ETF，而且清一色是長天期債券ETF。

可是奇怪的地方在於，從上圖我們會發現，明明這幾日美國長天期美債TLT仍在向新高點推進，同時美債殖利率也持續走低，但台股的債券ETF不漲反跌，難道他們不是同樣的商品嗎?

其實這樣的分化走勢來自於匯率造成的影響，要知道，美債是一種用美金計價的商品，可是台灣的美債ETF是透過台幣計價，意思是不管投資人今天美入多少的美債，發行商通通都要去買國市場透過美金買入同等價值的美債。

而當本地貨幣相對於美元貶值時，匯率變動會增加投資者的總回報；相反，當本地貨幣升值時，則會削減回報，從上圖就可以看到，近期台幣強升導致匯率產生波動，也連帶影響台股美債ETF的表現，形成這種美國美債漲，台股美債跌的奇特現象，投資人要謹記匯率波動是這類美債ETF投資中需要考慮的重要風險因素。

難道因為匯率因素，美債就不值得投資了嗎？根據經濟中的兩個關鍵因素：通貨膨脹率和產出，來決定適當的利率水準。

簡單來說，如果通脹高於目標，或經濟增長超過潛力，央行應提高利率以抑制經濟過熱(升息)；反之，若通脹率低於目標或經濟增長低於潛力，央行應降低利率以刺激經濟(降息)。

而若根據當前的宏觀總體經濟背景，聯邦基金利率應為 3.6%，從上圖來看，可以看到真實利率與泰勒法則隱含利率約有相當於八次降息 25 個基點的空間。當聯準會開始降息，降息的週期往往不會太快結束，這是趨勢所為。假設降息的大趨勢沒有改變，美債依然會持續往上走，且未來必然會再次碰到市場恐慌推升債券的機會。

這點也可以從這次美債大漲、大跌的原因去判斷，就是債市短線過熱，碰到一點利空就更容易大跌，但回歸到基本降息的步伐，債券還是會緩推上去，儘管台股美債會有匯率的耗損，但趨勢不變下，整體來說仍是穩健的投資機會。

如今讀者只要觀察幾個重要的債券殖利率技術點位，進行耐心的布局，想要趁 FED開啟降息循環賺價差，同時避險的投資人，就可以好好把握布局機會，做好股債配置。

本文已獲授權，未經同意請勿轉載。

關鍵字： ETF

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