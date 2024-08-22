金控「三角戀」當事人獨開盤　中信金湧7萬張交易量翻黑

▲中信金總部外觀。（圖／記者李毓康攝）

記者陳瑩欣／台北報導

新光金（2888）與台新金（2887）、中信金（2891）陷入「整併三角戀」難題，新光金、台新金今（22日）因有重大訊息待公布未能開盤，3角戀中唯一開盤的主角中信金在上午10點半交易量達6.7萬張，為上市個股成交排行第2大。

市場原預新台新金、新光金今日召開聯合重大訊息發布活動，可以加快「新新併」的腳步，不過中信金20日突宣布臨時董事會決議投資新光金，隨後引發新光金連日爆71萬張、98萬張交易量的紀錄，中信金自己也遭外資賣超股價走跌，今日持續走弱盤中每股來到33.45元，跌0.25元或0.74%。

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中信金連續3個交易日遭外資賣超，以昨（21日）賣超11.5萬張最大，累計近5個交易日外資賣超中信金12.29萬張，外資對中信金持股比也因此由35.86%一路降至35.19%。

據了解，新光金與台新金整併應屬合意併購，涉及實地查核、鑑價與議定換股的流程，適用「金控合併管理辦法」。

至於中信金有意採取敵意併購的方式，在公開市場上收購新光金股票達一定程度後，取得新光金經營權，適用「金控轉投資管理辦法」，中信金、台新金能不能同台爭取新光金，要看兩家公司遞送申請文件的進度而定。