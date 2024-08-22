先探／降息選股前哨戰

在美國降息前，國際股市近期幾乎以V型反轉上升，建立低檔支撐；台股以台積電、廣達、大立光等為主的大聯盟，受惠蘋果及輝達訂單股價活力強。而台灣資金多，資產營建股還是相當搶手；另一類是高獲利、高配息但股價跌回起漲區的優質股，可攻可守。

文／方亞申

全球央行在二十二至二十四日陸續召開大會，市場正等待美、日行長說話，此前英國已先降息，而美國前周公布的ＣＰＩ及ＰＰＩ狀況都在控制中，市場樂觀以待降息，近期聯準會官員發言大多偏鴿派，預計九月降息一碼是基本的預估，至年底前有機會降息約三碼。

在降息預期下，美國十年期美債殖利率下跌至三．八七％，所以美元指數持續走弱跌破一○二，觸及三月以來最低，其他貨幣則相對升值。此外，零售銷售偏佳，沃爾瑪股價創新高，業績偏向較好狀況。美中不足是中東緊張局勢升溫，黎巴嫩真主黨對以色列北部發動無人機攻擊，並確認造成兩人死亡。美國國務卿布林肯則持續調停。

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台股漲跌看ＡＩ臉色

這次美股幾乎又是Ｖ型反彈，標普及道瓊幾乎已反彈回八月初下跌那段的八成，那指反彈七三％，反彈超過三分之二，意味低檔已轉為支撐。獨費半僅反彈六成左右，相對較弱勢。所幸當初領跌的輝達及台積電ＡＤＲ都反彈七四％及六五％左右，博通、臉書、海力士、蘋果表現都不錯。只要費半站穩五一○○點之上就屬強勢。歐洲以德國為主站上季線之上，香港及日韓股市表現也都還不錯，接近季線。

美元轉弱，其他貨幣升值，國際熱錢再度湧向台灣，而台灣本身錢就很多，近六年平均以每年三兆速度增加，熱錢流進台灣一般不是進入股市就是房市。而政策上對於銀行房地產放款緊盯不令其超標，所以資金再度轉向股市還是可預期，只要景氣不變。當然外資期貨空單還在三萬口以上，必須注意。

這次台股隨國際股市反彈，但明顯不比過去強，累計彈幅略低於費半、日、韓，只有櫃買指數一馬當先在高價及台積電大聯盟相關股強勢上升下，指數累計彈幅一度高達八成，緊追道瓊及標普。這次下跌主要還是在輝達新一代Blackwell AI伺服器傳聞出貨延期，台股去年以來之所以上漲幅度冠居全球，主要就是拜ＡＩ興起之賜。而觀察先前公布的台灣出口，帶動經濟成主力就是資訊電子產業方面，電子零組件業產值較上年同季增加二四．八％，其中積體電路業因ＡＩ與高效能運算需求強勁，挹注十二吋晶圓代工持續增產，產值攀升至九七○七億元，為歷年同季新高，年增三七．七％，僅面板及其組件業受終端電子產品需求疲弱影響而減產，產值年減五．二九％，抵銷部分增幅。

另外，電腦電子產品及光學製品業產值四一○五億元，創歷年單季新高，較上年同季增加五六％，所以台股能否繼續上漲，還是得看ＡＩ臉色。所幸輝達Blackwell稍微遞延出貨，但原來的H100晶片還是供不應求，二十八日輝達公布財報就可知道。事實上，近期美股反彈，除了超強的零售沃爾瑪及軍工的洛克希德馬丁股價創新高外，其實臉書、蘋果、輝達等反彈幅度都超過七五％，蘋果新機下月將發表帶動光學鏡頭如大立光、玉晶光七月營收都創今年新高，八月看好未變，市場對蘋果並未因為巴菲特等大咖第二季賣蘋果而看淡，蘋果總市值三．四三兆美元仍居全球之冠，微軟三．一六兆美元也在今年高峰。而輝達經過反彈，總市值再度重返三兆、至三．一三兆美元，略低於微軟居第三名。

台達電液冷散熱後來居上？

先前市場對於ＡＩ雜音在於龐大金額投入，何時回收卻無人敢說。但最近谷歌前執行長演講，直言大公司對於投資ＡＩ並未手軟，每家都是數百億美元乃至一千億美元投資，直言ＡＩ的興起及投資是提升企業競爭力不歸路，現在保守將來就趕不上。另一種說法是ＡＩ製作如TikTok影片用不到一分鐘。他說現階段ＡＩ晶片還是輝達一家獨大，持續看好其主導市場。

市場究竟要輝達何種價位？很難說。看看特斯拉的馬斯克及臉書的祖克柏依舊扒著輝達黃仁勳，就算微軟、谷歌各有其發展計畫，但一時之間還是難以撼動輝達。只要輝達ＡＩ持續壯大，台灣電子業就有機會！再加上蘋果訂單，能夠同時有這兩大客戶的台灣電子業業績應該還是不錯。（全文未完）

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