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先探／重電、線纜股進入快速成長期

圖／先探投資週刊 提供

充足的電力供給，加上不可逆的綠能趨勢，一直是台灣政策的重要發展方向，將有助於相關產業業績展望，持續帶來正向助益。

文／黃俊超

台電董事長曾文生以台灣電力供需的轉型與挑戰為題進行報告，內容顯示台灣經濟高度成長帶動用電量快速增加，二○一二～二三年，發電量成長近十五％，推動再生能源和燃氣複循環機組，替代老舊機組，發電空汙排放下降超過六成，台電電力排碳係數也較高峰時下降一成，然而ＡＩ趨勢的爆發，將使未來用電較過往更高速成長，總統賴清德也不諱言未來充足供電仍是一大挑戰，且不排除運用先進的核能技術。

賴總統認為未來必須共同務實面對三大課題，一是電力要充足，能源是多選題而非簡單的是非題，若對電力開發採取刪去法，將使得選擇越來越少、社會衝突越來越多，無法創造多贏，也難以共創永續；二是維持電力系統安全，電網是不可或缺的一環，改善工作應該加速進行，要求台電原訂十年完成、已執行兩年的強化電網韌性計畫，能夠提早在四年，也就是二八年，優先完成關鍵區域以及與民生相關的關鍵工程。

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電力充足仍有挑戰

第三是加速減碳，推動二次能源轉型，綠能極大化，除了加速風、光等成熟再生能源加速部建外，還要發展地熱、綠氫、海洋能等新興再生能源，及智慧電網、深度節能等。賴總統也表示當前政府有三項重要工作，一是確保穩定供電，二是優先開發多元綠電，三是不排除任何有助於淨零的能源方案。政府對於核能發電技術態度，隨著技術演進已開始出現轉變。

曾文生報告內也預估，未來十年全國電力消費年均成長達二．七九％，夜尖峰負載將由○．八四％成長至二．八％，是過去十五年間二倍多，並直言二四～二七年是供電壓力最大的時候，北部發電仰賴和平電廠及協和電廠，夏季夜巔峰備用容量若遇機組故障，約可維持在兩百萬瓩，「是有一點點緊澀的狀況」。然電廠從通過到興建、輸電線路、大型變電廠最快也要七年，建設作業當然越快越好，但實際狀況就是有困難，電力北送也有許多瓶頸。

台灣經濟的命脈在半導體，於全球ＡＩ產業占有一席之地，曾文生同時也預估二四～三○年半導體及ＡＩ用電量將大於五○○萬瓩，半導體將於二四年、二五年與二八年用電激增，集中在新竹和高雄，以二八年這二項科技用電新增一一○萬瓩最高，光是二八年半導體就將新增七七萬瓩，另也預期二六年後ＡＩ用電會爆發性成長，至三○年用電年增率將高於目前三倍。

華城、中興電展望續看俏

台電自二二年起推動強韌電網計畫，目標十年內將現行電網系統全面升級，共計將投入五六四五億元，如今賴總統要求提早達標，且不僅台灣，美國政府也力推基礎建設，計畫汰換年久的電網設備，進行能源轉型與建置ＡＩ資料中心，需求快速攀升，然美國本土產能不足，又於年初商務部決議對韓國進口電力變壓器維持反傾銷措施，對彈性高、能力強的台灣廠商業績如虎添翼。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2314期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊 提供

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