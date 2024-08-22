面試台積電收到Offer「手殘1失誤」臉綠了！過來人曝：會被註記

▲收到台積電Offer，卻手殘按到婉拒。（示意圖／記者施怡妏攝）



記者施怡妏／綜合報導

「護國神山」台積電開出高薪時有所聞，分紅獎金也給得很大方，是許多科技人才夢寐以求的企業之一，就有網友指出，經過重重關卡終於拿到台積電的Offer，點開信件時，不小心按到「Reject婉拒」，雖然後來人資有打電話確認，但他仍擔心會因此錯過工作機會，對此，有網友指出，「會被註記」。

有網友在Dcard發文，「台積電Offer letter不小心按到婉拒」，有幸拿到台積電的Offer，點開信件往下滑的同時，不小心手殘按到reject，「沒有顏色做區分，一開始用手機看，字也很小沒有放大，就不小心觸碰到了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他透露，雖然人資事後有打電話確認，也有在電話說明「我是會接受Offer」，不過，後續沒有收到更改成功的通知，擔心自己可能因為這個小錯誤，而失去這份夢寐以求的工作，「當下他們很快打電話來確認，有說蠻多人都不小心點錯，但心情還是很複雜」。

貼文曝光，掀起網友討論，「你的肝直接嚇到幫你按reject，身體是誠實的」、「超雷的第一印象」、「或許是老天想救你」、「恭喜加入神山，人資好不容易媒合成功，不會因為這種小事就不讓你加入」、「台積IT是白癡嗎，開信按錯都不會考慮進去嗎，不然一年報到兩千人中有10%按錯，HR就要接200通電話耶」。還有網友指出，「這種HR一律註記，還是會給Offer，但被判定是容易出錯者」。

留言也釣出苦主，碰過一樣的尷尬狀況，「我遇到跟你一樣的問題，寄信跟人資說你要接受offer，這樣有個依據，人資後來就回信幫我改了，然後歡迎我加入台積電，也有收到on board上傳資料的連結，不用緊張」、「HR打過來確認過後就沒事了！會以這個電話為主，現在我也入職一個月囉」。