貿協辦理冷鏈商機媒合會　預估採購金額達328萬美元

▲貿協辦理冷鏈產業實體暨視訊洽談，買主與廠商洽談熱絡。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

為協助業者掌握全球冷鏈物流商機，由經濟部國際貿易署與外貿協會主辦的「冷鏈商機媒合會」今（22日）於南港展覽館二館舉辦，邀請到來自美國、日本、波蘭、新加坡、柬埔寨、菲律賓、越南、馬來西亞、及泰國等計23家國際買主，採購項目包含車用冷凍機、自動化設備、急速凍結冰櫃、水冰及乾冰製冰機、冷庫貨架材料、庫板板材與冷庫建置規劃等冷鏈整體解決方案。

國內參與洽談的冷鏈物流業者，包含威潤、廣運、萬達、復盛及研華等36家，總計促成180場次洽談，預估採購金額達328萬美元。

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消費者健康意識抬頭，傾向食用新鮮或以低溫保存的食品，加上加工食品業蓬勃發展，帶動冷鏈技術的突破及應用，全球冷鏈市場穩定成長，各國加速冷庫興建暨車隊的串接效率。

美國透過創新提升冷鏈物流效率水準，農產批發結合新型超市配送及連鎖規模經濟優勢，建構食品冷鏈物流全程品質安全監督體系。此次來臺的海產冷凍食品倉儲批發配送商及餐廳供貨商A商，擬針對客戶從訂購、揀選、發貨到入庫等特定需求，來台尋找全自動冷藏倉庫總承包商，與廣運洽談甚歡，開啟未來合作的開端。

近年日本冷鏈技術持續提升，為保持農產及食品加工過程品質，著重預防產品損害之溫溼度控制系統及變頻控制更穩定的壓縮機。此次洽談會吸引日本株式會社內田安喜商店來台洽談，已向陽明春天下訂，將先空運低量測試市場反應，客製化商品採購。

波蘭Cordis Logistics Sp.zo.o.隸屬於SKB集團，提供公路運輸、電子商務及綜合倉儲物流服務，尋找倉庫和物流基礎設施的客製化解決方案，希望能與吉如及台灣冷鏈協會合作，建置波蘭國內外低溫物流運輸管理整體解決方案。

除了歐美先進國家，新南向國家冷鏈物流產業業者也組團來台參加本次洽談活動，並參觀台北國際冷鏈科技展。位於胡志明市的越南買主Satim Logistics Jsc，為越南客戶提供國際貨運代理服務，並客製化物流解決方案，與祥和國際及萬達洽談甚歡，雙方已進一步討論合作規劃。

此次媒合洽談會結合實體及視訊方式辦理，國內廠商與買主互動熱烈。菲律賓冷鏈協會會長，同時也是菲律賓當地冷鏈物流產業專家Mr. Anthony Dizon特別前來台灣，透過貿協安排參訪研華及永聯共和國等企業，瞭解台灣全程冷鏈物流管理方案軟硬體整合優勢，並對國內建置雙向AS/RS自動倉儲區，善用大型多溫層倉儲空間印象深刻。

馬來西亞及泰國因為當地電子商務持續增長，為東南亞供應鏈基礎設施成長最快的區域之一，將加速建置清真冷鏈，包括物流服務、倉儲、配送及新倉庫物流中心。台灣冷鏈整體解決方案生態系完整，銜接低溫倉庫設計及建置、冷鏈運輸動線規劃技術成熟，雲端監控系統乃至海陸空運交通，近年吸引Tasco Yusen Gold Cold Sdn Bhd等新南向國家冷鏈物流業者來臺尋求合作。

為協助我冷鏈物流業者成功輸出海外，貿協鎖定新南向市場，未來將持續辦理冷鏈產業推廣活動，包括冷鏈商機媒合會、冷鏈物流商機拓銷團等，加強協助業者爭取合作商機。