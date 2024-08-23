金管會妙喻「新新併」：不是嫁聘金高就一定幸福

▲新新金合併，台新金董事長吳東亮與新光金董事長魏寶生簽定合併契約。（圖／記者黃克翔攝）

記者葉國吏／綜合報導

新光金（2888）、台新金（2888）22日宣布合併，以1股新光金普通股換0.6022股台新金股票，引起眾多新光金股民討論。對此金管會銀行局副局長林志吉的回應耐人尋味。

台新金與新光金22日董事會決議通過，以台新金0.6022股換1股新光金的換股方式進行合併，台新金控為存續公司，新光金控為消滅公司，合併後存續公司將更名為「台新新光金融控股股份有限公司」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過由於在公布前中信金（2891）就搶先宣布要公開收購新光金，金融圈也大多認為中信金會溢價收購，如今新新併價格卻讓股民大失所望。對此銀行局副局長林志吉在22日比喻「不是嫁聘金高的就一定會幸福。」

▲中信金董事辜仲諒。（圖／記者李毓康攝）

根據《工商時報》報導，林志吉表示，金融市場秩序有很多面向，截至目前都沒收到中信金申請轉投資新光金申請書，過去也沒發生「沒表示反對就是為核准」的例子。

林志吉表示，「非合意併購」的金控只要符合4條件「資本充實、經營能力佳、有國際布局發展能力、企業社會良好」，就無需取得被投資事業董事會同意或決議。林志吉舉例「股東權益不是只看價格，就像嫁人『嫁入聘金較高的夫家就一定會幸福嗎？』」但他強調，對個案不評論。