來億H1每股賺8.10元「超車去年全年」　盤中大漲9％

▲來億集團董事長鐘德禮。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

製鞋大廠來億-KY（6890）公布上半年財報，受惠adidas及HOKA客戶訂單加持，Q2單季EPS為4.72元，營收獲利皆創單季新高；上半年稅後淨利為18.13億元，年增近5倍，EPS為8.10元，已賺贏去年全年。

來億-KY目前以adidas及HOKA兩大客戶訂單需求最為強勁，帶動Q2營收獲利皆繳出亮眼成績，下半年新產能持續開出，營運可望再創佳績；來億-KY今日股價開高走高，盤中一度大漲29.5元或9.78％、來到331元。

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來億-KY今年Q2單季合併營收為97.66億元，年增28.6％，稅後淨利為10.74億元，年增302％，EPS為4.72元；上半年合併營收為175.37億元，年增33.74％，稅後淨利為18.13億元，年增493％，EPS為8.10元。

來億-KY指出，由於營收的生產及客戶品牌組合的改變，今年上半年毛利率20.16%，營業利益率達12.36%，其中Q2利率21.02%，營業利益率達13.17%，較前期及同期大幅成長。

法人預期，下半年營收有望逐季增長，迎接產業旺季Q4來臨，看好下半年將優於上半年，在營收及工廠稼動率提升下，獲利持續增加可期。