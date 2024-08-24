調查：「子女教育準備金」較去年增加22萬元　平均需481萬元

▲如果想提升孩子的學習品質及培養多元化興趣，所需的教育準備金可能要比預期多。（圖／pixabay）

記者楊絡懸／台北報導

保誠人壽今年調查顯示，家長對於每位子女的教育準備金較2023年增加22萬元，平均需要481萬元；並且有38%以上的受訪者認為，需要準備500萬元以上。此外，對於教育準備金的理財規劃，家長們多以定存儲蓄為主，接著才是股票與基金投資收益。

「我父親的夢想和我母親對我們成功的期盼，最終把我們帶到了這裡。」輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳透露出每位父母對孩子的用心及寄望，但培育孩子所需的準備金，因應每個家庭期望不同，需求也不同。

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保誠人壽連續7年執行「教育金準備大調查」，深入了解「三明治族」對於孩子教育基金的擔憂及需求。根據2024年調查結果顯示，每位子女的教育準備金年增22萬元，平均需要481萬元；並且有3成8以上的受訪者認為需要準備500萬元以上。

調查也指出，約9成家庭，教育費用占家庭年收入3成以下，顯示教育費用在受到家庭支出的影響被壓縮，僅足夠孩子接受義務教育。這意味著，如果想提升孩子的學習品質及培養多元化興趣，所需的教育準備金可能要比預期多。

根據今年結果顯示，超過6成以上的受訪者提早準備教育金；其中約8成的父母在孩子小學前就開始規劃子女教育金；細分年齡，25至40歲的家長有50%在孩子1歲前開始籌備，顯示年輕父母對於提早準備教育金意識高漲。

另外，教育費用占家庭年收入3成以上的受訪者比率逐年攀升，今年為12.8%，相較3年前提高3.9個百分點，顯示子女教育費用需求愈來愈高。

在教育方面，父母關注孩子的學習品質還有出國留學規劃，但經濟因素成了一大考量。家中有就讀私校孩子的受訪者有57.7%認為「需準備較多的教育金／學費高」是主要困擾；另一方面，在出國學習方面，有規劃讓孩子出國學習的比例占4成以上，與往年比例無太大差別。

針對子女出國學習規劃，有3大原因，包含「體驗多元文化內容與差異性」（56.6%）、「加強外文技能」（56.6%）及「提升國際視野」（34.4%）。若想讓孩子就讀私立學校或是出國留學提升國際視野，更需要準備比預期多的教育金，擁有及早準備的思維，並將教育基金獨立分隔以避免跟其餘家庭花費混用。

保誠人壽調查發現，大部分家長對提早及長期準備教育基金已有良好理財觀念，在準備教育基金時，家長們尤以「定存／儲蓄」（73.7%）及「股票／基金投資收益」（62.9%）為主。

保誠人壽建議，父母們在準備教育金時，作為家庭支柱，也要顧及家庭保障，若因發生風險而影響家庭經濟，也會影響到子女教育金的準備。以分紅保單為例，擁有家庭保障，也有機會獲得回報，兼顧規劃長期穩定的教育基金來源。