汽車配件新兵再加一！　聖州28日每股58元登錄興櫃

▲聖州企業董事長楊明舜。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

汽車飾件廠聖州企業（7764）今日宣布，將於8月 28日正式登錄興櫃，興櫃登錄價格為每股 58元。聖州成立於 1985年，主攻汽車內外飾件開發及製造，實收資本額為新台幣 6億元，全球員工數 289人，並以自有品牌「3D」行銷全球。

聖州2021年營收7.17億元，稅後淨利1.2億元；2022年營收7.62億元，稅後淨利1.6億元，EPS 5.42 元；2023年營收9.16億元，稅後淨利1.9 億元，EPS 5.57元，營收獲利逐年穩健增長。

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聖州成立至今已屆 40年，從汽車產業零背景出發，並建立生產工廠，更邁入研發設計，設立模具廠自行開模，產品也從原料配方開發、原物料生產、成品製造，並於海內外設立營運據點，藉著數位轉型、產業升級、建立品牌、發展全球通路，全程自主掌控一條龍經營模式，持續秉持誠信、創新、堅持三大核心理念，期望成為汽車專屬配件領域的領航者。

聖州深耕汽車用品市場近 40年，目前產品研發設計中心設在台灣，並且先後於泰國、美國、馬來西亞等地設立據點，行銷全球，供應當地市場，為了全球市場擴充準備，聖州企業三年前於屏東大慶工業區購地興建萬坪產業基地，並將於今年年底前正式啟用；導入數位化、智慧化生產流程，以AI數據統合，作為經營管理的依據，將可為聖州企業國際版圖擴充，達到穩定及快速供貨的目標。

展望未來，聖州表示，將加速引入更多創新思維及技術，進而建立穩健的全球品牌通路，邁向國際化發展，透過全面的溝通系統，與消費者建立夥伴信任關係的目標，藉此傳遞 3D的品牌價值，持續提供客戶、消費者滿意的產品與服務。

聖州目前已憑藉「3D 專車專用立體汽車踏墊」及專利止滑技術「Maxpider」，取得全球近 40 國專利，並先後獲德國紅點產品設計獎、日內瓦發明獎金牌、台灣經濟部發明創作獎金獎、台灣精品獎及品牌金舶獎等多國大獎肯定。

聖州表示，近年受國際露營風氣盛行，亦將產品線擴展至戶外露營裝備，先後開發具多國專利的「可收折多功能車頂行李盤」、「多功能輪胎梯架」等專利商品，迅速讓旗下品牌「3D」在汽車內外飾件市場中獲得消費者一致好評推薦。