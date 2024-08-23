Model C首戰拉力賽拿分組冠軍！劉揚偉：證明鴻海電動車安全可靠

▲鴻海舉行中元普渡。鴻海董事長劉揚偉接受採訪。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

「亞洲車神」賽車好手陳和皇日前率領團隊征戰8月泰國越野賽事，以納智捷Luxgen n7奪下分組冠軍，不僅是首款電動車參加賽事，更創下紀錄里程碑。對於納智捷n7車款、也就是鴻海Model C能有如此表現，鴻海董事長劉揚偉23日受訪時表示，這是一個新創舉，並證明了Model C的安全性、可靠度有一定的水準。

陳和皇團隊代表台灣參加泰國舉辦的「亞洲越野拉力賽」（FIA Asia Cross Country Rally），使用車款正是台灣納智捷Luxgen n7電動車，賽程為期7天，全程2,100公里，首戰即成功完賽並奪下分組冠軍，成為本屆泰國越野拉力賽焦點。

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「非常感謝陳和皇先生，他全力支持國產電動車來參與這項比賽，這是一個創舉。」劉揚偉表示，在這場越野拉力賽，只有一部電動車，陳和皇非常大膽地啟用電動車，並在顛簸的鄉村道路上行駛了2,100公里，實在讓人敬佩。

劉揚偉說，電動車能夠每天行駛6至8小時情況下，連續6、7天不間斷，就代表著汽車的剛性非常好，否則這樣的「操法」可能車子零件很快都散了；由於越野拉力賽多半測試參賽汽車的極限，電動車能順利完賽，這非常鼓舞鴻海同仁，證明了Model C的安全性、可靠度有一定水準，拿到如此成績讓人非常高興。

據了解，這次「亞洲越野拉力賽」是台灣第一次電動車參賽，為了符合賽事規範，陳和皇團隊以鴻海旗下鴻華科技研發Model C為基礎的納智捷Luxgen n7作適度改裝，首次挑戰就拿下好成績，可見鴻海短短幾年跨入生產電動車的製造實力。

▲鴻海Model C為基礎的納智捷Luxgen n7是首款參加國際越野賽的電動車，更拿下分組冠軍。（圖／翻攝自納智捷）