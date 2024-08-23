慧洋今年EPS上看9元　兩艘新船可提早到明年Q4入列

▲慧洋海運有兩艘原訂後年交船的船隻，將提前在明年第四季交船。（圖／慧洋提供）

記者張佩芬／台北報導

慧洋-KY(2637)今（23）日董事會通過今年上半年營收102.24億元，獲利32.01億元，EPS4.29元，由於公司估計下半年本業獲利可優於上半年，第三季預計有兩艘舊船出售利益1千餘萬美元進帳，將貢獻EPS約0.4元，法人估計全年EPS上看9元。

慧洋年年都有新船交船，由於之前造船廠忙著接貨櫃船訂單，公司原本明年沒有新船，但是在造船廠努力趕工與調整塢位下，後年9艘4萬噸輕便型船當中，將有兩艘提前在明年第四季交船，讓公司提早獲得生財工具，也達到年年有新船的目標。

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慧洋7月合併營收為18.55億元、年增50.71%，自結7月單月營業利益6.63億元，稅前盈餘為4.53億元，自結每股稅前盈餘為0.61元。

該公司目前共有136艘船，八成以上以合約為主，但因簽的是指數連結型合約比重增加，因此運價波動會影響業績，如果現貨市場運價往上走，公司獲利就會跟著提高。

公司分析，目前國際市場新船訂單比重以海岬型船最低，約5.6%，但船齡20年以上舊船比重以巴拿馬與輕便型船較高，約佔13%-14%。

公司去年處分14艘舊船，今年以來已處分2艘，未來陸續有處分舊船計畫。今年已交4艘新船，明年交2艘，2026年7艘，2027年4艘。