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友達舉行CSR共榮大會　攜供應鏈展現減塑實績

▲▼友達光電舉辦第五屆「2024 CSR共榮大會」，邀集70家、超過170位供應商夥伴齊聚。（圖／友達提供）

▲友達光電舉辦第五屆「2024 CSR共榮大會」，邀集70家、超過170位供應商夥伴齊聚。（圖／友達提供）

記者高兆麟／綜合報導

友達光電於8月23日舉辦第五屆「2024 CSR共榮大會」，邀集70家、超過170位供應商夥伴齊聚。回應全球對塑膠議題高度重視，友達繼2023年宣示於2030年達成塑膠中和目標，今年以「重塑價值 與友同行」為大會主題，並舉辦首屆「減塑生態圈聯展」，展示過去一年來友達攜手供應商及合作夥伴，由願景到實踐的減塑成果。

友達董事長彭双浪表示，「2024年將是全球對抗塑膠汙染的關鍵年，《全球塑膠公約》將於年底出爐，目標在2040年達成零塑膠汙染，對各國與企業而言是艱鉅的挑戰。友達以接軌國際的前瞻佈局與對永續行動的貫徹，預先採取行動響應倡議，不僅從自身做起，更要帶動價值鏈落實負責任生產、循環經濟，並合力找出減塑新解方，匯聚生態圈的力量，期許持續發揮影響力，守護環境生生不息。」

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友達永續長古秀華也分享友達減塑心法，由設定目標、策略、架設組織，到全面盤點體系內的塑膠流動地圖，以「再生原料、減量改善、重複使用、分類回收」四大框架展開行動，接軌全球塑膠公約目標，減少一次性塑膠使用。成果包含：建立供應商包材資料庫，並減少塑膠膜、隔板等，達成來料包材減量65噸，包材回收率連續3年皆達93%以上，其中塑膠總體回收率高達96%。同時，友達也鎖定員工工作場域大宗的塑膠廢棄物寶特瓶進行減量，引入循環杯、減少販售瓶裝飲料，一年來減少寶特瓶使用22萬支。

友達投入減塑過程中，從3R+1策略展開（Recycle循環回收; Reuse物盡其用; Reduce減少使用；Rethink反思），並持續與多元產業夥伴合作，友達貫徹循環再生的作為 ，一年來已達成塑膠再製量高達8.5噸之成果，當中包含將廠內廢棄物再製為實用物品，如：以回收寶特瓶再製之循環折傘、工廠廢塑膠再製之垃圾袋，另亦擴展到包含廢紙再製之衛生紙、修伐廢木再製之農肥等，讓重「塑」價值的理念落實。

此次展示區規劃也貫徹減塑減廢精神，採用可重複使用展架、以數位顯示代替一次性印刷輸出物；也搭上AI潮流，以AI生成影片與畫作，引導與會者思索減塑重要性；同時，現場也展示以塑膠廢棄物為媒材再製而成的藝術服裝，體現友達人「減塑即生活、減塑即藝術」的精神。

友達供應鏈總部副總經理吳宜芳於大會中分享供應鏈管理與共榮策略，說明友達在風險控管、環境永續與夥伴關係三大構面持續精進管理機制。風險控管面，導入第三方稽核以強化公正與可信度、供應商評分採計ESG Scorecard表現，驅使供應商更積極重視永續管理；環境永續面，攜手66家關鍵供應商齊力減碳，2023年較前一年減碳量近20萬噸；更參與CDP（Carbon Disclosure Project）供應鏈環境資訊揭露計畫，提供供應商國際通用框架自我檢視減碳成效，並成為不斷精進之依循。此外，友達亦發揮領頭羊影響力，率先參與經濟部以大帶小計畫，以務實的技術與輔導，助攻15家供應商導入數位節能與碳管理機制，建置有效且長期運行的低碳轉型模式。

友達除了加速淨零腳步，更秉持「與友同行」理念，在減碳、減塑、循環經濟、生物多樣性等行動上，持續號召並攜手更多價值鏈夥伴共同發揮影響力，許諾一個美好的永續未來。

關鍵字： 友達

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