投保職業工會注意！這1家連續10個月欠繳保費　將暫拒給付

▲勞保局。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

勞保局公布最新職業工會欠繳保費名單，「大臺中作物栽培職業工會」已連續10個月出現在名單中，且本期也僅有1家職業工會欠繳保費，勞保局呼籲，欠費工會所屬理、監事及會員，督促工會儘速繳費。

根據勞保局統計，截至今年8／15，僅大臺中作物栽培職業工會1家職業工會，積欠勞工保險及勞工職業災害保險保險費已逾繳費寬限期，將依法移送行政執行、對所屬被保險人暫行拒絕給付，若工會欠費是因保險費遭違法挪用，勞保局即移送檢調單位偵辦。

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勞保局說明，各職業工會每月向會員收取保險費，如未依《勞工保險條例》、《勞工職業災害保險及保護法》規定期限彙繳至勞保局，其所屬會員被保險人申請各項給付將遭暫行拒絕給付，影響權益至鉅。

為保障勞工權益，被保險人如能提供已向工會繳納保險費的相關證明，如繳費收據、匯款單等，足資證明其個人應繳保險費及滯納金已繳納於工會，勞保局即會發給給付；至於無法提供繳費收據或匯款單等證明者，則協調其繳清個人應負擔部分保險費後發給，以確保被保險人請領各項保險給付權益。

勞保局提醒，職業工會會員除須關心所屬工會財務運作、積極參與工會活動及會員大會外，應於繳納保險費時，請工會開具正式繳費收據並妥善留存，以備日後保障權益之用。工會理、監事亦應加強管理監督工會業務，並提供工會會員有關工會財務管理是否正常運作相關資訊，共同維護工會及會員權益。