上班規定穿絲襪　妹子嘆穿3天就壞：公司該補貼嗎？內行歪樓曝1招

▲原PO每月花不少錢買絲襪。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

有些公司上班會要求服裝儀容，須穿著規定的服飾上班，一名女網友表示，公司要求穿制服、穿絲襪，但便宜的絲襪穿沒幾小時就壞了，貴一點的大概只能穿3天而已，加總下來是一筆蠻大的開銷，「公司是否該補助？」貼文掀起討論，「支持補助，我之前做的工作 ，平均3天買一雙絲襪」。

女網友在Threads發文，公司規定員工必須穿著制服、絲襪，但便宜的絲襪只能撐幾個小時，貴一點的絲襪也只能撐兩三天而已，「真的是一筆很大的開銷欸」，而且上班還需要化淡妝，無奈嘆女生上班成本真高，「公司到底該不該補貼？」

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對此，有網友同感，「我以前在餐廳打工，也要求穿絲襪、褲襪，總共買了7件，也不少錢，很不舒服還容易讓女性私密處發炎，真的不理解」、「我之前做的工作 ，平均三天買一雙絲襪，後來直接當消耗品買一堆超便宜的來囤，有時候才剛上班絲襪就破了，超尷尬」、「絲襪真的超容易破！上班不到一個月已經破3雙」、「我覺得要欸，有的絲襪一件一百還是一天就破」。

網友建議跟公司提看看，「如果是納入制服規定的，那應該要算在制服費用裡面」、「可以跟公司爭取，絲襪貧窮」、「支持妳向公司提出建議，不合理就該反應改善」。底下就有網友表示，老婆在外商公司上班，有提供購買絲襪的津貼，共3000元，直呼「我老婆的公司真的是佛心」。

另外，還有網友歪樓喊賣掉，「我之前都買一雙15塊的絲襪，然後某一天被開價一雙800收（穿過的），最高賣過一雙1200，講給同事聽，同事覺得很荒唐，但紛紛加入」、「可以賣掉，會比原價高，補貼完還有剩」。