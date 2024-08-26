廣達智慧醫療「每天有驚喜」　林百里：我要再做5年到80歲

▲廣達董事長林百里出席行政院生技產業策略諮詢委員會議。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

廣達（2382）董事長林百里26日表示，廣達集團這5年來能在智慧醫療上獲得成果，都是醫界的支持，為了要持續推廣智慧醫療領域，包括打造AI醫療照護平台，目前高齡75歲的他「還要再多做5年」，將持續協助推動數位醫療的布局。

林百里出席行政院生技產業策略諮詢委員會議，並以「智慧健康的新思維」為題，在大會上展開演講。他說，廣達自2019年研究智慧醫療，除了參考全世界醫師經驗及硬體製造的優勢，加上受惠AI運算技術助攻，使得旗下智慧醫療平台都有新的發展，成功打造輔助診斷的平台。

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「我不是科學家，也不是醫師，我只是一個工程師而已，而且是黑手。」林百里說，自己講不出什麼大道理，但廣達全心全意投入智慧醫療領域，也推動5年了，這段發展期間，每天都有驚喜、也出現新的機會，雖然智慧醫療收入和支出並不平衡，但也沒關係，總是要有「烏龜精神」。

林百里指出，台灣擁有很好的醫療服務，與歐美都不同，事實上，廣達發展智慧醫療方案是為了要服務醫師、服務民眾，他只是盡了一份工程師的責任，並不是用來做生意，廣達想要做到全民健康，對於智慧醫療達到理想，滿足「適當、適時、適地、全民、全齡」等條件。

廣達從2019年開始自家研發的全方位雲端智慧醫療服務（QOCA），在導入AI技術後也整合機器深度學習，延伸出AI醫療雲、AI健康照護、AI遠距醫療等平台，分別在不同的場景發揮作用將醫療影像及資料結構化。

舉例來說，AI醫療雲是一套AI整合運算平台，如果需要家庭遠程的醫療，可以選擇AI健康照護平台；或是在醫療院所及救護車上搭配醫療物聯網技術，透過即時及高解析度的影音視訊達到AI遠距醫療等功能。