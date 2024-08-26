記得刷存摺！月底「10筆錢」接力入帳　8／29豪發「近4萬元補助」

▲8月底將有10筆來自勞保局的給付與補助入帳。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

政府又要發錢！勞動部勞工保險局行事曆顯示，8月底將有10筆津貼入帳，包括勞保年金、職保年金、勞退月退休金國民年金保險生育給付等等；其中，生育給付最高可領近新台幣4萬元，但要注意的是，民眾必須在5年內提出申請，如果超過期限，勞保局將核定不予給付。

勞保局指出，29日為國民年金生育給付入帳日，只要是在國民年金加保有效期間分娩或早產的女性被保險人，如未領取其他社會保險生育給付，就可以向勞保局請領國民年金生育給付，給付標準是按國民年金月投保金額（目前為1萬9761元）一次發給2個月生育給付，等於可領到近4萬元補助。若是生雙胞胎，就發給4個月，生三胞胎則發給6個月，以此類推。

[廣告]請繼續往下閱讀...

依國民年金法第28條規定，生育給付的請求權時效，係從被保險人分娩或早產次日起計算，民眾必須在5年內提出申請，如果超過期限，勞保局將核定不予給付。

對此，衛福部今年4月15日也宣布放寬原有規定，當國保被保險人在加保有效期間懷孕後的1年內退保，只要因同一懷孕事故而分娩或早產，且未領取其他社會保險生育給付者，也仍有資格申請國保生育給付，並自宣布日起5年內追溯發給，預估將有300人受惠。

而在勞保局各項給付與補助中，最多人領的勞保年金將在8月29日入帳，當天還有職保年金給付、勞退月退休金（首發＋續發案）、國民年金保險生育給付入帳。據勞保局最新統計，今年5月勞保年金請領人數提高至185.7萬人，核付總金額達346.8億元，平均每人可領約1萬8675元。

8月29日：

共有4項給付與補助將入帳，包含勞保年金給付、職保年金給付、勞退月退休金（首發＋續發案）、國民年金保險生育給付。

8月30日：

有6項給付與補助可領取，分別為產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助、國保身心障礙年金給付併計勞保年資、國民年金保險老年年金給付、國民年金保險身心障礙（基本保證）年金、國民年金保險遺屬年金、國民年金保險喪葬給付，還請符合資格的民眾記得刷存摺確認。

延伸閱讀

▸ 婆婆資助百萬買房…生病住院自責「拖累媳婦」 婆媳正能量互動感動網

▸ 他喝芝麻凍飲卻「咬到爆漿小蟑螂」！鶴茶樓急道歉聲明 衛生局將上門稽查

▸ 恐怖偏方…奶奶拿童子尿抹眼「治老花眼」 驚爆：營養又不髒