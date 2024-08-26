兆豐金總座看併購　曝「證券曾向外評估但卡在價格太高」

▲兆豐金控總部大樓外觀。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

兆豐金總經理蕭玉美今（26日）在法說會上時指出，旗下各子公司拓展多以內部成長策略為發展重點，但證券子公司併購一直以開放的方式，希望透過併購方式達成，她指出，證券子公司曾有評估過向外整併，但併購標的價格偏高，未能成案。

蕭美玉強調，未來如果要評估規劃整併，也會遵循財政部部長莊翠雲所說的前提進行。

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莊翠雲先前對官股金融機構整併已公開要求，必須評估雙方企業文化，經營策略、優勢互補、市場定位，員工安置、據點裁撤、合意併購等方式進行。

至今年7月1日，兆豐金目前市值約5874億元，在國內金控排名第4、官股第1大，被視為最有能力發動整併的官股金控。不過蕭美玉指出，兆豐金旗下銀行、票券、產險、投信、資產管理公司（AMC）、創投等各個子公司金融整併的方向，蕭美玉指出，先追求內部成長策略為發展重點，積極資源將資源運用於數位轉型、業務拓展、優化現有的營運效能。例如持續拓展共同行銷，目前績效很好，也穩健成長。

而在房貸政策上，兆豐銀副總陳建中指出，今年上半年國內經濟景氣亮眼，股市創新高帶動房市買氣，薪資也提升，因此推動消費者信心與購買力增長。

陳建中預期，下半年消費動能成長，下半年美國降息增溫中，帶動理財需求，不過央行祭第6波信用管制措施與新青安嚴查，下半年房市回歸基本供需。

至於下半年房貸業務策略，陳建中表示，將聚焦首購、自住需求，優質土建融整批進件、分批房貸業務，還是會透過分行還有線上管道擴大進件規模與來源。

而在個人貸款方面，兆豐銀加強個人轉貸、增貸，推出高資產族群增貸，規劃分行進貸獎勵方案以規劃分行的業務。