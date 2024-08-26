ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

兆豐金總座看併購　曝「證券曾向外評估但卡在價格太高」

▲▼兆豐金控總部大樓外觀。（圖／記者湯興漢攝）

▲兆豐金控總部大樓外觀。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

兆豐金總經理蕭玉美今（26日）在法說會上時指出，旗下各子公司拓展多以內部成長策略為發展重點，但證券子公司併購一直以開放的方式，希望透過併購方式達成，她指出，證券子公司曾有評估過向外整併，但併購標的價格偏高，未能成案。

蕭美玉強調，未來如果要評估規劃整併，也會遵循財政部部長莊翠雲所說的前提進行。

[廣告]請繼續往下閱讀...

莊翠雲先前對官股金融機構整併已公開要求，必須評估雙方企業文化，經營策略、優勢互補、市場定位，員工安置、據點裁撤、合意併購等方式進行。

至今年7月1日，兆豐金目前市值約5874億元，在國內金控排名第4、官股第1大，被視為最有能力發動整併的官股金控。不過蕭美玉指出，兆豐金旗下銀行、票券、產險、投信、資產管理公司（AMC）、創投等各個子公司金融整併的方向，蕭美玉指出，先追求內部成長策略為發展重點，積極資源將資源運用於數位轉型、業務拓展、優化現有的營運效能。例如持續拓展共同行銷，目前績效很好，也穩健成長。

而在房貸政策上，兆豐銀副總陳建中指出，今年上半年國內經濟景氣亮眼，股市創新高帶動房市買氣，薪資也提升，因此推動消費者信心與購買力增長。

陳建中預期，下半年消費動能成長，下半年美國降息增溫中，帶動理財需求，不過央行祭第6波信用管制措施與新青安嚴查，下半年房市回歸基本供需。

至於下半年房貸業務策略，陳建中表示，將聚焦首購、自住需求，優質土建融整批進件、分批房貸業務，還是會透過分行還有線上管道擴大進件規模與來源。

而在個人貸款方面，兆豐銀加強個人轉貸、增貸，推出高資產族群增貸，規劃分行進貸獎勵方案以規劃分行的業務。

關鍵字： 兆豐金

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

1037萬勞工注意！勞保費率明年調升至12.5％　每月將多繳錢

1037萬勞工注意！勞保費率明年調升至12.5％　每月將多繳錢

配合勞工保險年金制度實施，勞保費率每2年將調整一次，每次調升0.5個百分點，因此2025年元旦起，勞保費率將調整為12.5％（含就業保險1％），調漲之後預計共有約1037萬名勞工受影響，每月將增加35元、等於每年增420元勞保費用。

2024-08-26 15:51
三商壽申購後天起跑！限「一次買5張」　總價差6550元

三商壽申購後天起跑！限「一次買5張」　總價差6550元

證交所今（26日）公告三商美邦人壽（2867）認股抽籤將於周三（8月28日）正式起跑，不過申購價每股6.8元、一次要買5張，以今（26日）三商壽收盤價8.11元相比較，抽中總價差6550元。

2024-08-26 15:13
中華車法說：支持國產自製率政策　拚MG4盡快交車

中華車法說：支持國產自製率政策　拚MG4盡快交車

中華汽車（2204）今日舉辦法說會，會中除公布上半年度財報外，也針對旗下MG受到政府對國產車自製率要求產生衝擊說明，表示中華車支持政府新政策，雖然原來即有相關計劃，但目前會加速在地化計劃的推進，中華汽車積極與產發署及協力廠商密切聯繫、持續溝通，全力加速提升在地化比率，爭取盡快達成新政策的要求，也強調目前已成交訂單的MG車主之交易條件不變，將盡力早日交付。

2024-08-26 14:48
股王信驊刷天價後翻黑重摔！跌破5千元大關　一張賠逾46萬

股王信驊刷天價後翻黑重摔！跌破5千元大關　一張賠逾46萬

股王信驊（5274）上周五股價剛創新高達5335元，今日股價卻重跌至4865元，下跌465元，跌幅達8.7%，等於抱一張賠46.5萬元。

2024-08-26 13:22
央行穩定房市2劇本推演　台經院：不排除第7波選擇性信用管制

央行穩定房市2劇本推演　台經院：不排除第7波選擇性信用管制

國內房市升溫，央行大動作請國銀喝咖啡，下達不動產貸款減降令，台經院產經資料庫研究總監暨研究員劉佩真認為，不排除央行祭出第7波選擇性信用管制，可能會有2套劇本，第1是擴大範圍，第2為貸款成數再降。

2024-08-26 13:53
新光金「三角戀」刷152萬張天量　中信金、台新金共同霸榜

新光金「三角戀」刷152萬張天量　中信金、台新金共同霸榜

受到中信金（2891）、台新金（2887）爭取效應加持，新光金（2888）今（26日）再創152萬5248張天量，盤中雖一度漲逾7%，但終場以每股13元作收，漲幅4.42%。

2024-08-26 13:48
廣達智慧醫療「每天有驚喜」　林百里：我要再做5年到80歲

廣達智慧醫療「每天有驚喜」　林百里：我要再做5年到80歲

廣達（2382）董事長林百里26日表示，廣達集團這5年來能在智慧醫療上獲得成果，都是醫界的支持，為了要持續推廣智慧醫療領域，包括打造AI醫療照護平台，目前高齡75歲的他「還要再多做5年」，將持續協助推動數位醫療的布局。

2024-08-26 12:37
新政府上任將滿百日　經長郭智輝「撐過了」：繼續為國人服務

新政府上任將滿百日　經長郭智輝「撐過了」：繼續為國人服務

新政府上任將滿百日，外界曾做過民調，原先認為經濟部長郭智輝可能無法撐過百日，但如今也順利過關，對此，郭智輝今（26）日受訪時說，不會幫自己打分數，「為國人服務是我的目標，分數留給社會來打，從郭董事長變成郭部長，希望可以繼續為國人服務。」

2024-08-26 11:00
大摩點名科技8巨頭回檔時有望跑贏大盤　台積電、廣達入列

大摩點名科技8巨頭回檔時有望跑贏大盤　台積電、廣達入列

根據外媒CNBC報導，美系外資摩根士丹利表示，明年全球科技業將週期性衰退幾乎是肯定的，摩根士丹利在8月20日的報告中表示，2025年周期性衰退幾乎是肯定的，這將是由收入成長變化率可能逆轉和供應緊張造成的，不過儘管如此，摩根士丹利還是點名八大廠，包括NVIDIA、台積電（2330）、廣達（2382）、蘋果、三星、Seagate、Dell、Arista Networks，認為他們有望在下次科技成長中取得領先。

2024-08-26 11:52
群創減資、賣廠題材發威　亮燈漲停委買破6萬張

群創減資、賣廠題材發威　亮燈漲停委買破6萬張

群創（3481）在減資後今日恢復交易，早盤就以16.65元漲停開出後鎖死，上午十點盤中成交量就有逾6.4萬張，為個股成交量排行第二名，僅次於正處於金控三角戀的新光金（2888），目前群創排隊買單也超過6萬張。

2024-08-26 10:08

讀者迴響

熱門新聞

月底「10筆錢」接力入帳　8／29豪發「4萬元補助」

投保職業工會注意！這1家連續10個月欠繳保費　將暫拒給付

政府發4萬補助周四入帳　5年內沒申請就充公

《黑神話：悟空》台灣PS5不能玩　卡關原因曝光

墾丁6片櫛瓜100元「老闆賺多少？」　網喊賠錢賣

2檔ETF扮「月底救星」　00939首配息今入帳、00946周三發錢

「黑悟空概念股」噴漲　微星飆漲停燈

千萬勞工注意！勞保費率明年調升至12.5％　每月將多繳錢

股王信驊刷天價後翻黑重摔！跌破5千元大關　一張賠逾46萬

上班規定穿絲襪　妹子嘆穿3天就壞：公司該補貼嗎

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

薔薔西班牙被偷「27萬財物」崩潰痛哭！　「高機率找不回」警認：不是第一次出事

社牛弟詳細介紹9元袋裝飲　超專業口才引讚：會做生意

真主黨展開報復！以黎開轟了　以色列進入緊急狀態機場大亂

典典寶寶「說不行就越故意」　奶音祝劉亮佐：父親節快樂

高雄素食店闆娘摔跤撞倒瓦斯桶　鐵皮屋陷火海！9攤販2店全毀

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366