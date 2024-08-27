寒舍H1賺贏去年全年　下半年3大成長動能拚業績再創高

▲寒舍餐旅集團董事長蔡伯翰。（圖／寒舍提供）



記者廖婕妤／台北報導

寒舍（2739）今年上半年稅後淨利為5.18億元，EPS為5.67元，已賺贏去年全年，董事長蔡伯翰表示，集團上半年台北飯店住房率已全面恢復至疫前水準，甚至較去年同期成長3至5個百分點，各館平均房價也穩定上升；展望後市，看準政府持續推動觀光政策、觀光業者積極促進國際交流、中國與日本團客有望加速回流，下半年營運樂觀、可望再創新高。

寒舍今年上半年合併營收為25.05億元，年增8.82％，稅後淨利為5.19億元，年增328.93％，EPS為5.67元。蔡伯翰表示，Q2有COMPUTEX加持及母親節帶動，住房率及餐飲業績都提高，投資獲利貢獻也推動營收增長，Q2已成功彌補疫情帶來的虧損。

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蔡伯翰指出，上半年台北喜來登SUKHOTHAI餐廳特別邀請泰國米其林一星餐廳的行政主廚進行為期2個月的廚藝交流，相比去年同期成功帶動業績成長20％；台北寒舍艾美酒店推出2個新餐飲品牌鎖定信義區上班族，DRIP&DOUGH自4月開業以來，每月貢獻約110萬元，較去年同期的外賣店成長約10％，TIPSY Sparrow則由主廚李皞與冠軍調酒師余瀚聯手打造，自5月開幕以來，假日訂席幾乎全滿，每月帶來約300萬元營收，預計在Q4前午餐全面營運後，月營收有望攀升至500萬至600萬元。

展望下半年，蔡伯翰表示，寒舍餐旅將計劃進一步強化與米其林主廚合作，台北喜來登大飯店的安東廳、比薩屋以及台北寒舍艾美酒店的寒舍食譜等餐廳，都將推出米其林客座活動，持續為客戶帶來高品質的餐飲體驗，並期望藉此進一步提升業績。

蔡伯翰指出，集團在多重利多因素的推動下，營運表現預計將持續向上，隨著國際旅展和多場節慶活動的帶動，加上政府觀光政策的大力支持及業者積極促進國際交流，國際旅客入境數量有望顯著回升，而下半年正值餐旅業旺季，住房率和平均房價預期將穩步上升；此外，礁溪寒沐酒店也積極推廣高端旅遊市場，舉辦一系列美食節等活動，積極搶佔國內旅遊市場，全方位提升下半年的營運動能。