沖繩好市多20顆蛋「只要台幣43元」！他傻眼：台灣加蛋就要15元

▲好市多進沖繩。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者施怡妏／綜合報導

美國連鎖會員制超市「好市多」進軍沖繩，本月24日開幕，天還沒亮就已經有上千人在店門口排隊，有網友表示，沖繩好市多販售雞蛋，20顆只要日幣198（約新台幣43元），平均一顆大約台幣2塊多，反觀台灣早餐店加蛋就要15元了，原來日本物價便宜不是說說而已。

有網友在PTT發文，「日本沖繩好市多雞蛋20顆只賣台幣40幾？」看到一張沖繩好市多賣場的圖片，20顆雞蛋只要日幣198，約新台幣43元，超便宜的價格讓他震驚，反觀台灣的早餐店，加蛋就要15元，「以前說日本物價比台灣低，我都以為在誇大或打打嘴砲，直到看到這張圖，我整個人都emo起來了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光，掀起網友討論，「台灣好市多雞蛋是日本好市多的五倍價格」、「東京市區也差不多這價錢，牛奶也很便宜」、「日本的業務超市還更便宜東西又新鮮」、「台灣連好市多價格都很盤」。但有網友指出，這是慣用的行銷手法，「新開的店要衝人氣買氣，不然誰要辦會員卡」、「便宜到誇張，剛開幕的行銷手法啦，日本超市賣場很常用的行銷手法」。

▲沖繩好市多近期新開幕。（圖／翻攝自PTT）



還有人提到，「其實颱風前，台灣的菜市場也可以買到一顆3塊」、「還沒發生蛋荒前也是一盒40元左右，後來物價通膨，各方面人力成本等等，很多店家漲了後就回不去了」、「台灣以前雞蛋一顆也才2-3元」、「疫情前，1斤35元菜市場，1斤至少10顆以上」。

國內蛋雞場受持續高溫、颱風影響，大量雞隻熱死、淹死，產量大降，根據農業部最新統計，每日雞蛋生產量已跌破12萬箱。不過，台北市蛋商公會理事長林天來表示，目前超商通路平價洗選蛋仍供應充足，因此蛋價維持產地價每斤31.5元、批發價41元。