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「百億投資AI新創」拚明年受理申請　數發部三支箭成果一次看

▲數發部長黃彥男上任100天，對外說明自520上任後的相關政策施政進度與成果。（圖／數位發展部提供）

▲數發部長黃彥男上任100天，對外說明自520上任後的相關政策施政進度與成果。（圖／數位發展部提供）

記者楊絡懸／台北報導

為了加速台灣數位經濟發展，數位發展部27日表示，「加強投資AI新創實施方案」已獲得行政院國家發展基金管理會會議同意通過，獲得新台幣100億元額度，辦理年限為10年（前7年投資期，後3年處分期），明年將正式受理投資案件申請。

數發部長黃彥男上任100天，對外說明自520上任後的相關政策施政進度與成果。他上任之初規劃「數位發展3支箭」，包括推動打詐工作、強化數位韌性及發展數位經濟，如今也見到初步成果。

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在推動打詐工作方面，數發部配合行政院推動「打詐專法」，立法院已於今年7月16日三讀通過，7月31日經總統公布施行。黃彥男說，配合「打詐專法」進行源頭管理，規範一定規模以上網路廣告平台業者應驗證廣告主身分，降低偽冒他人名義廣告的潛在風險。

此外，數發部也建置「打詐通報查詢網」，民眾可以即時查詢或通報可疑網路詐騙訊息，從源頭降低受詐的風險，期盼在遭受詐騙前，先做預防性下架處理。

在強化數位韌性方面，黃彥男表示，數發部積極推動的非同步軌道衛星緊急應變網路，今年6月採用的衛星系統，已可於全台提供服務，未來將持續督導財團法人電信技術中心（TTC），於今年底前完成773個中軌及低軌衛星站點，確保台灣遇到重大災難時，仍可維持政府指揮體系基本通訊服務。

黃彥男指出，數發部也持續滾動式修正台灣《資通安全管理法》及相關子法，包含透過法規明確機關權責、危害產品情資分享、強化納管機關資安防護及資安人力統籌等重點，相關修正草案已於今年7月12日經立法院一讀程序交付委員會審查。

在發展數位經濟方面，黃彥男強調，由數位產業署規劃的「加強投資AI新創實施方案」已於8月9日獲得行政院國家發展基金管理會會議同意通過，匡列100億元額度，辦理年限為10年，分別為前7年投資期，後3年處分期。

黃彥男表示，數發部正啟動方案推動投資前置作業，包括商討細部作業規定與信託管理委託採購事宜，今年內將完成相關行政程序，並期盼於2025年可正式受理投資案件的申請，整合國內現有產業鏈，並吸引外商來台投資數位創新產業。

關鍵字： 黃彥男AI打詐投資數發部

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