輝達工作壓力大但薪水高　前員工爆同事買房「頭期款付六成現金」

▲NVIDIA。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒彭博社報導，由於NVIDIA股價暴漲，許多NVIDIA員工現在已經變得富有，但仍然面臨著充滿壓力的工作生活，甚至無暇享受他們的財富帶來的快樂，不過有加州的房仲表示，這些員工有錢的程度非常驚人，他們甚至能為價值數百萬美元的房屋一次付 40% 至 60% 的現金頭期款。

自 2019 年初以來，NVIDIA股價已上漲 3,776%，NVIDIA受益於出售人工智慧工作所需的主晶片，並在此過程中創造了許多新的千萬富翁。但現任和前任員工表示，工作時間同樣辛苦且壓力很大，幾乎沒有時間搭乘飛機、購屋和休閒，儘管許多人現在都可以負擔得起。

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一位為企業客戶提供技術支援的NVIDIA前員工表示，他每週工作7 天，經常工作到凌晨1 點或2 點。 他將公司的環境描述為一個高壓鍋，更將幾次公司會議描述為「大喊大叫」，但他表示，薪資待遇讓他很難離開。他於五月離職，並要求匿名以談論NVIDIA。

另一位在2022 年之前從事行銷工作並要求匿名以保護自己的職業生涯的人表示，她經常每天參加7 到10 次會議，每次會議都有30 多人參加，期間經常會發生吼叫。但她說，她忍受了兩年，因為這是一副「金手銬」。

近年來，英偉達在留住員工方面沒有遇到任何麻煩，部分原因是其股票贈款通常在四年內歸屬或可用，從而激勵員工留下來賺取全部工資。根據2024 年永續發展報告，2023 年有 5.3% 的員工離開公司，但在公司估值突破 1 兆美元後，員工流動率下降了近一半，降至 2.7% 。根據NVIDIA的數據，整個半導體產業的人員流動率要高得多，達到 17.7%。

儘管辛苦，這些員工的財富更令人咋舌，加州房地產經紀人斯賓塞·許(Spencer Hsu) 表示，他今年曾與多名NVIDIA員工一起看房，客戶可以為價值數百萬美元的房屋支付 40% 至 60% 的首付。

還有前員工表示，從 2023 年到 2024 年，在NVIDIA工作意味著幾乎所有資歷級別的員工都會經常遭遇財富暴增。他說，他經常看到同事在 Zillow （房屋網）上瀏覽新房，並在閒聊中提到新的度假屋。他補充說，員工參加超級盃和 NBA 總決賽等大型體育賽事已變得很常見。