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星宇、三商餐飲過關！　證交所准5公司上市

▲▼星宇航空於10月27日正式開航台中-富國島航線。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空年底前可望掛牌上市。（圖／星宇航空提供）

記者廖婕妤／台北報導

證交所今（27）日召開第21屆第32次董事會，決議通過星宇航空（2646）、三商餐飲（7705）、達運光電（8045）、榮惠-KY（6924）、中傑-KY（6965）等5家公司股票上市案，並將陳報主管機關，以利安排後續事宜規劃。

星宇航空實收資本額為253.87億元，今年上半年合併營收為163.33億元，年增65％，稅後淨利為9億元，年增172％，EPS為0.39元；其機隊規模持續擴張，目前有13架A321neo、5架A330neo及5架A350-900，本月將再引進第6架A350-900新機，總計將達24架航機。

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星宇航空張國煒在今年股東會中不斷喊話，力拚今年獲利要賺「2位數的億」、10年內獲利率應該可以跟長榮航（2618）、華航（2610）相比，並希望今年底前可以由興櫃轉為上市，如今順利過關，年底前可望順利掛牌上市，他日前也向支持他的投資人提醒要「量力而為」，股票市場有賺有賠，尤其年輕人更要小心，畢竟是很辛苦存下來的錢，還是量力而為。

三商餐飲資本額為6.04億元，今年上半年合併營收為31.23億元，稅後淨利為1.86億元，EPS為3.08元；上半年新展12家門市，主要以「三商巧福」、「拿坡里」、「福勝亭」3大品牌為主。

達運光電實收資本額為8.15億元，今年上半年合併營收為9.96億元，稅後淨利為1.61億元，EPS為1.98元。

榮惠-KY實收資本額為1.97億元，主要從事各類利基型印刷電路板（PCB）產品設計及銷售，去年EPS為6.31元；中傑-KY實收資本額為14億元，主要從事休閒鞋、運動鞋之代工製造，去年EPS為13.55元。

關鍵字： 星宇航空三商餐飲

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