世界健身-KY上半年每股賺2.07元　今起買回庫藏股最高2000張

▲世界健身-KY董事長柯約翰。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

世界健身-KY（2762）公告上半年財報，稅後淨利為2.28億元，EPS為2.07元，公司看好健身產業持續復甦，預計今年底全台總店數將達130家；此外，董事會也宣布，將自今（28）日起啟動今年第2次買回庫藏股計畫，最高2000張。

世界健身-KY上半年合併營收近48億元，稅後淨利為2.28億元，年增41.7％，EPS為2.07元，公司說明，營收及獲利正向成長，顯示健身產業已走出疫情復甦，市場發展持續走強，今年也持續於台灣各縣市加速佈局新據點，目前正在預售和即將預售的分店共10家，預計今年底，全台分店總數將達130家。

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世界健身-KY指出，為展現看好公司未來發展前景的信心並提升股東價值，董事會亦核准買回最高2,000,000股，占已發行股數1.78%，回購價格區間為每股新台幣75至100元，買回股份之總金額最高達2億元。



世界健身-KY董事長暨總經理柯約翰表示，看到整體健身市場景氣好轉，以及World Gym新分店的加速成長，對公司來說令人興奮；目前World Gym在全台有7個全新分店正在預售，所有地點的會籍銷售表現都超出預期，接下來還有3個地點即將開始預售，這些俱樂部也將直接貢獻營收和增加收入，期待2025年的持續成長與擴張。